Fitbitin syksyn uutuudet: tervettä elämää älylaitteiden avulla

Stressaa vähemmän ja liiku enemmän: Versa 4 ja Sense 2

Fitbitin uusimmat älykellot Versa 4 ja Sense 2 asettavat terveyden ja kuntoilun ensisijaisiksi. Uutta Fitbit OS-käyttöjärjestelmää hyödyntävät laitteet ovat helppokäyttöisiä ja tuovat tärkeimmät tiedot nopeammin nähtäviksi. Ne on suunniteltu aikaisempia malleja ohuemmiksi ja kevyemmiksi varmistamaan käyttömukavuuden. Versa 2:sta tutuksi tullut kellotaulun sivupainike on taas paikallaan ja helpommin käytettävissä liikunnan aikana.



Pakattu täyteen ominaisuuksia: uusi uniprofiili, tulossa Google Maps ja Google Wallet

Sykkeen, aktiivisuuden ja unen seuranta, stressinhallinta, reaaliaikaiset tilastot ja paljon muuta. Akunkesto on yli kuusi päivää ja nopealla latauksella saa tarvittaessa 12 minuutissa yhden päivän akunkestoa. Premium-palvelun kautta saatava uutuus, uniprofiilitoiminto, kertoo käyttäjälle millainen nukkuja hän on,havaitsee nukkumisessa toistuvia ilmiöitä ja auttaa parantamaan unen laatua. Stressinhallintaa arvioiva Stress Management Score puolestaan kertoo, kuinka keho reagoi stressiin ja koska on aika ohjatulle hengitysharjoitukselle, meditaatiolle tai itsereflektoinnille.

Uusinta uutta Fitbitin älykelloissa ovat pian tulossa olevat Google Maps ja Google Wallet.



Nosta harjoitukset uudelle tasolle: Versa 4

Valittavissa on yli 40 liikuntaharjoitustilaa eli yli tuplasti entistä enemmän. Mukana on uusia lajeja kuten HIIT, painonnosto, CrossFit ja tanssi. Ja sisäänrakennettu GPS. Fitbit Premiumin tilaajille on lisäksi tarjolla yli 1000 liikunta- ja mindfulness-harjoitusta. Premiumin avulla käytössä on myös kehon valmiustilaa arvioiva Daily Readiness Score, joka auttaa ymmärtämään koska puskea lujempaa ja koska ottaa levon kannalta. Jokaisen lukeman mukana tulee myös suositus, aktiivisuusalueminuuttien tavoitteista palautumisvinkkeihin.



Tunnista ja vähennä haitallista stressiä: Sense 2 ja uusi Body Response -sensori

Sense 2 vie Fitbitin stressinhalllinnan askeleen pidemmälle uudella Body Response -sensorilla, joka mittaa jatkuvasti ihon pinnan lämpötilaa (cEDA). Lisäksi se mittaa sykettä ja sykevälivaihtelua, mikä auttaa käyttäjää helpommin ymmärtämään, milloin keho osoittaa mahdollisia merkkejä stressistä, havaitsemaan ajan mittaan potentiaalisia stressiä laukaisevia tekijöitä sekä luomaan käytäntöjä, joilla parantaa stressinsietokykyä. Body Responsen antaman ilmoituksen jälkeen Sense 2 suosittelee eri stressinhallintakeinoja, kuten mielialan ylöskirjaamista, ohjattua hengitys- tai mindfulness-harjoitusta suoraan älykellosta tai Fitbitin sovelluksessa.

Body Response -sensorin lisäksi älykellossa on muita Fitbitin kehittämiä sensoreita, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisen kuvan terveydentilasta yleisesti. Fitbitin käyttämällä tekniikalla sensoreiden metallielektrodit on voitu liittää suoraan laitteen näyttölasiin, mikä mahdollistaa entistä yksinkertaisemman ilmeen teknologiasta tinkimättä.



Lisää potkua kuntoiluun: Fitbit Inspire 3

Inspire 3 on Fitbitin terveys- ja kuntoilumittarien seuraavaa sukupolvea. Sen avulla on helppo seuratatietoja tärkeimmistä mitattavista asioista, kuten aktiivisuus, syke, unenlaatu, stressinhallinta, sydänterveys ynnä muuta. Ohueksi ja kevyeksi muotoillussa Inspire 3:ssa on värinäyttö sekä Fitbitin laitteiden pisin, jopa 10 päivän akunkesto (riippuen käytöstä). Se on myös vedenkestävä 50 metriin asti.

Inspire 3:n keräämät tiedot ja Fitbitin sovellus tarjoavat yhdessä ohjausta ja harjoituksia, joiden avulla voi saavuttaa yksilöllisiä hyvinvointitavoitteitaan. Maksullinen Fitbit Premium -jäsenpalvelu tuo lisäksi tarjolle kehon valmiustilaa mittaavan Daily Readiness Score -lukeman, tarkempaa tietoa unenlaadusta, uuden Sleep Profile -toiminnon sekä työkaluja stressinhallintaan.

Koe Fitbit ja löydä omiin tavoitteisiin ja elämäntyyliin parhaiten sopivin laite

Olipa kyseessä aloittelija tai jo aktiivikuntoilija, Fitbitin laitteista löytyy jokaiselle sopiva. Fitbitin koko tuotevalikoimaa voi vertailla osoitteessa https://www.fitbit.com/global/us/products/find-your-fit.

Hinnat ja saatavuus

Versa 4 on saatavilla hintaan 229,95€, Sense 2 hintaan 299,95€ ja Inspire 3 hintaan 99,95€. Kaikkien laitteiden mukana tulee kuuden kuukauden maksuton kokeilujakso Fitbit Premium -jäsenpalvelua (uusille käyttäille). Tilattavissa tänään, 24.8. alkaen ennakkoon verkkokaupassa osoitteessa fitbit.com ja valikoiduilla jälleenmyyjillä. Inspire on saatavilla maailmanlaajuisesti syyskuussa, Versa 4 ja Sense 2 myöhemmin syksyllä. Suomessa Fitbitin jälleenmyyjiä ovat Gigantti, Power, XXL ja verkkokauppa.com.

Linkit englanninkielisiin uutisiin:

Versa 4 ja Sense 2

Inspire 3

Syksyn uutuudet