Fitbitin syksyn uutuus: Fitbit Charge 5 - Vahvuudella on nyt uusi merkitys 

Fitbit julkaisi Charge-tuoteperheeseen odotetun aktiivisuusrannekkeen. Charge 5 sisältää aiemmin vain Fitbitin älykelloista tuttuja ominaisuuksia kuten EDA-sensorin ja aina päällä olevan AMOLED-näytön, nyt ensimmäistä kertaa Fitbitin aktiivisuusrannekkeessa. Ja tietysti sisäänrakennetun GPS:n.

25.8.2021 - Olemme kuluneen vuoden aikana joutuneet kohtaamaan sairautta, menetyksiä, lisääntynyttä stressiä sekä muutoksia unessa, ruokavaliossa ja liikunnassa. Näistä syistä meidän on täytynyt tulla vahvemmiksi ja kestävimmiksi.Vahvuus tarkoittaa nyt enemmän kuin sitä, kuinka paljon jaksamme nostaa tai kuinka nopeasti pystymme juoksemaan. Se tarkoittaa myös, miten paljon mieli ja keho kykenevät käsittelemään.

Samalla kun käsityksemme vahvuudesta jatkuvasti kehittyy, esittelemme nyt edistyneimmän hyvinvointiin ja kuntoiluun suunnitellun aktiivisuusrannekkeemme Fitbit Charge 5:n. Charge 5 auttaa pysymään ajan tasalla kunnosta, stressitasosta, sydänterveydestä, unenlaadusta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Entistä sulavammalla muotoilulla, kirkkaammalla kosketusnäytöllä ja jopa seitsemän päivän akunkestolla se tarjoaa ominaisuuksia, joiden ansiosta käyttäjä voi keskittyä kaikkein tärkeimpään.

Charge 5:n mukana tarjoamme kuuden kuukauden maksuttoman kokeilujakson Fitbit Premium -palvelusta [1]. Se sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa ja tulkintaa, käytännöllisiä ohjeita ja yli 500 liikuntaharjoitusta, mindfulness-harjoituksia ja ravintotietoa.

Hikoile fiksusti: valmiustilaa arvioiva Daily Readiness

Fitbit Premiumin uusi päivittäistä valmiustilaa mittaava Daily Readiness -ominaisuus on pian saatavilla Charge 5:n lisäksi Sense-, Versa 3-, Versa 2-älykelloille sekä Luxe- ja Inspire 2 -aktiivisuusrannekkeille. Se auttaa ymmärtämään, onko keho valmis harjoitteluun vai tarvitseeko se pikemminkin palautumista. Joka aamuinen lukema perustuu aktiivisuuden määrään, sykevälivaihteluun (Heart Rate Variability) ja uneen. Mukana seuraa tarkempi analyysi siitä, mikä vaikutti lukemaan, ehdotuksia kuten suositeltu tavoite Active Zone Minutes -aktiivisuusalueminuuteille, sekä Premium-sisältöä. Kaikki tämä auttaa tekemään kehon kannalta parhaita päätöksiä. Charge 5 sisältää sisäänrakennetun GPS:n, 20 harjoitustilaa eri liikuntalajeille, automaattisen harjoituksen tunnistuksen ja arvion maksimaalisesta hapenottokyvystä (V02 max). Premium sisältää lisäksi yli 200 harjoitusta sertifioiduilta kouluttajilta ja suosituilta brändeiltä sekäuusia, energiatehokkaita LES MILLS -harjoituksia.

Vähennä stressiä ja rentouta mieltä

Vuoden 2020 aikana ennätykselliset 40% Gallup World Poll -kyselyyn vastanneista aikuisista sanoi kokeneensa paljon stressiä. Charge 5 on ensimmäinen aktiivisuusrannekkeemme, joka sisältää stressinhallintaan tarkoitetun EDA -sensorin. Sensori mittaa kehon reagointia stressiin sormien pintakosteuden pienistä muutoksista. Otimme EDA-sensorin käyttöön ensimmäisen kerran viime syksynä esitellyssä Fitbit Sense -älykellossa.

Charge 5:n mukana Fitbitin sovelluksesta löytyy myös Stress Management Score -stressinhallintalukema, joka auttaa aamulla näkemään onko rannekkeen käyttäjä valmiina lisähaasteisiin vai tarvitseeko hän palautumista. Premium tarjoaa yli 300 meditaatio- ja mindfulnessharjoitusta eri brändeiltä ja asiantuntijoilta. Fitbit aloittaa lisäksi yhteistyön uni-, meditaatio- ja rentoutussovellus Calmin kanssa, jolta saadaan pian uutta sisältöä Premiumiin [2].

Syväsukella kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin

Fitbit auttaa myös priorisoimaan sydänterveyttä. Charge 5 seuraa sykettä 24/7 ja ilmoittaa, kun käyttäjä on henkilökohtaisten viitealueidensa ylä- tai alapuolella. Vaikka monet tekijät voivat vaikuttaa sykkeeseen, voi erityisen korkea tai matala syke olla merkki sydänsairaudesta, joka vaatii lääketieteen ammattilaisten huomiota.

Sydänterveyden seurannan lisäksi Charge 5 tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan muista tärkeistä hyvinvoinnin mittareista Fitbit-sovelluksen Health Metrics -hallintapaneelin kautta. Näitä ovat hengitysnopeus, ihon pinnan lämpötilan vaihtelu ja veren suhteellista happipitoisuutta arvioiva SpO2 [3]. Premiumin avulla voi myös seurata pitkän aikavälin trendejä ja henkilökohtaisia ​​viitealueita.

Koska myös uni on hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeä tekijä, tulemme jatkossakin tarjoamaan alan johtavia työkaluja unen seurantaan.

Suunniteltu käteväksi, suorituskykyiseksi ja mukavaksi

Charge 5 tarjoaa hyvinvoinnin ja terveyden tukemisen lisäksi miellyttävän käyttökokemuksen.Kymmenen prosenttia edeltäjäänsä ohuempi Charge 5 on aerodynaamisesti muotoiltu. Suorituskyvyltään optimoitu ranneke on suunniteltu sopimaan käyttäjälle saumattomasti. Uuden AMOLED-värinäytön ansiosta se on ensimmäinen aktiivisuusrannekkeemme, jossa voi valita aina päällä olevan näytön. Näyttö on myös kaksi kertaa kirkkaampi kuin aiemmassa Charge-tuoteperheen rannekkeessa. Se helpottaa tilastojen tarkastelemista auringonvalossa. Charge 5:n ulkonäön voi muuttaa mieleisekseen laajalla valikoimalla lisävarusteita.

Charge 5 on saatavilla hintaan179,95 € , johon sisältyy Premium-jäsenpalvelun kuuden kuukauden maksuton kokeilujakso (uusille käyttäjille). Tilattavissa ennakkoon tänään, 25.8. alkaen osoitteessa Fitbit.com ja valikoiduilla jälleenmyyjillä. Maailmanlaajuisesti saatavilla myöhemmin syksyllä. Suomessa jälleenmyyjiä ovat Gigantti, Power ja XXL.

[1] For new and returning Premium members only. T&Cs apply. Premium content may not be available in all locales and may be in English only.

[2] Calm content only available in English, Spanish, Portuguese, French, German, Japanese, and Korean.

[3] The Health Metrics dashboard is not available in select markets and not intended for medical purposes.

Fitbitin englanninkieliset tiedotteet ja kuvamateriaalit osoitteessa https://press.fitbit.com/press-kit/. Uusimman tiedotteen kuvamateriaali löytyy täältä. Suomenkieliset Fitbit-tiedotteet ja niihin liittyvät kuvat löytyvät STT-infosta hakusanalla Fitbit.

Fitbit ja Fitbit-logo ovat Fitbitin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa sekä muissa maissa. Lisätietoa Fitbitin tavaramerkeistä osoitteessawww.fitbit.com/legal/trademark-list. Yhteistyökumppaneiden tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

