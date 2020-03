Fitbitin uutuus Charge 4 on Fitbitin edistynein aktiivisuusranneke: sisäänrakennettu GPS, aktiivisuusalueminuutit, Spotify, unenseuranta, Fitbit Pay ja paljon muuta

Uusi ominaisuus sykemittaukseen, henkilökohtainen Active Zone Minutes, seuraa fyysistä aktiivisuutta ja auttaa liikkumaan tehokkaammin joka päivä sekä parantamaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Fitbit Premium -jäsenohjelma tarjoaa uusia haasteita, harjoituksia ja mindfulness-työkaluja sekä maksuttoman 90 päivän kokeilujakson tukemaan ja ohjaamaan käyttäjiä huolehtimaan terveydestään

SAN FRANCISCO - Maaliskuu 31, 2020 - Fitbit (NYSE: FIT) julkaisi tänään suosituimman laiteperheensä [1] kehityksen uusimman tuloksen, Fitbit Charge 4™ -aktiivisuusrannekkeen. Charge 4 tarjoaa Fitbitin edistyneimmän yhdistelmän sensoreita ja ominaisuuksia. Mukana on nyt myös sisäänrakennettu GPS ja Spotify Connect & Control[2]. Charge 4 sisältää sen, mitä aktiivisuusmittarilta eniten tarvitset yhdistettynä tärkeimpiin älyominaisuuksiin, jopa seitsemän päivän akunkestoon [3], solakkaan vedenpitävään muotoiluun [4] sekä kohtuulliseen hintaan.

Charge 4:ssa on Fitbitin uusin sydänterveyttä edistävä Active Zone Minutes -innovaatio, joka on käyttäjän leposykkeeseen ja ikään perustuva henkilökohtainen mittari. Se seuraa mitä tahansa sykettä nostavaa harjoitusta sisäpyöräilystä joogaan vertaamalla kullakin sykealueella vietettyä aikaa viikottaiseen 150 minuutin tavoitteeseen [5]. Fitbit Premium -sovellukseen on lisätty uutta motivoivaa sisältöä, ohjelmia ja harjoituksia eri tuotemerkeiltä kuten barre3, Down Dog ja Physique 57, mindfulness- työkaluja, haasteita ynnä muuta. Fitbit tarjoaa 40 uuden ilmaisen sisällön lisäksi maksuttoman 90 päivän kokeilujakson uusille Premium-palvelunsa käyttäjille. Uusien työkalujen, ohjelmistojen ja sisällön lanseeraamisen myötä Fitbit tarjoaa entistä enemmän hyötyä käyttäjille, jotka haluavat pitää huolta itsestään.

”Meidän missiomme on aina ollut auttaa ihmisiä kaikkialla maailmassa tulemaan terveemmiksi. Tällaisena poikkeuksellisena aikana tehtävämme on tärkeämpi kuin koskaan, samalla kun ymmärrämme, kuinka vaikeaa nyt on panostaa terveyteen ja hyvinvointiin. Aktiivisena pysyminen, terveellinen ravinto ja riittävä uni voivat kuitenkin auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan vastustuskykyä ”, sanoo James Park, Fitbitin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista. ”Tarjoamme Fitbit Premium -palvelusta ilmaisen kokeilujakson ja lisättyä sisältöä, jotta käyttäjillämme on kotona apunaan terveenä pysymiseen oikeat työkalut. Aktiivisuusalueella vietettyjä minuutteja mittaava Active Zone Minutes -toiminto puolestaan antaa terveydelle ja kuntoilulle uuden henkilökohtaisen mittapuun, joka auttaa pysymään motivoituneena ja ottamaan kaiken irti mistä tahansa itselle parhaiten sopivasta aktiviteetista. ”





Fitbitin edistynein aktiivisuusrannekekohottaa kuntoa ja vahvistaa terveyttä

Active Zone Minutes -toiminto on ensimmäisenä saatavilla Fitbit Charge 4:ssä. Innovatiivinen muotoilu on suunniteltu optimoimaan GPS:n suorituskyky ja sisältämään myös muita edistyneitä sensoreita ja toiminnallisuuksia. Kevyt, linjakas ranneke on miellyttävä jatkuvaan käyttöön ympäri vuorokauden. Se on vedenkestävä [4] ja siinä on induktiivinen painike, naarmuuntumaton näyttö ja päivänvalossa erottuva kirkas, tarkka kosketusnäyttö.

Charge 4 on Fitbitin ensimmäinen sisäänrakennetulla GPS:llä varustettu aktiivisuusranneke. Sen ansiosta voi puhelimen unohtaa kotiin ja keskittyä täysillä juoksuun, kävelyyn ja muihin ulkolajeihin. Charge 4 antaa myös mahdollisuuden seurata vauhtia ja matkaa reaaliajassa. Yli 20 tavoitepohjaisen harjoitusasetuksen lisäksi se tarjoaa seitsemän GPS-yhteensopivaa treenitilaa, mukaan lukien uusi asetus mihin tahansa ulkoiluun kuten patikointiin, juoksuun tai reippaaseen kävelyyn. Harjoituksen jälkeen laitteen voi synkronoida Fitbitin sovelluksessa GPS-pohjaiseen lämpökarttaan [6], jossa näkee harjoituksen sykealueisiin perustuvan intensiteetin reitillä. Tämä auttaa hahmottamaan ja parantamaan suoritusta eri maastoissa.





Active Zone Minutes auttaa treenaamaan tehokkaammin ja kohentamaan terveyttä

Fitbit kehitti Active Zone Minutes -toiminnon, koska aktiivisuus tarkoittaa joka yksilölle eri asioita. Sen avulla voi ymmärtää, kuinka juuri fyysinen aktiivisuus vaikuttaa hyvinvointiin, ei pelkästään otettujen askelten määrä[7]. Fitbit PurePulse® 24/7 -sykeseurannan avulla Active Zone Minutes käyttää henkilökohtaisia sykealueita seuraamaan mitä tahansa energisoivaa aktiviteettia, olipa kyseessä HIIT-harjoitus, voimajooga tai reipas lenkki. Pisteitä ansaitaan jokaisesta kohtuullisesti kuormittavasta minuutista rasvanpolttoalueella ja pisteet saa tuplana maksimisykkeen alueella tapahtuvasta rasittavasta aerobisesta aktiviteetista. Active Zone Minutes laskee nämä tiedot käyttäjän puolesta. Yhdellä silmäyksellä voi nopeasti nähdä, montako pistettä tarvitsee tavoittaakseen päivän ja viikon tavoitteensa [8]. Reaaliaikaiset hälytykset tuntuvat ranteessa joka kerta sykealueen vaihtuessa, jolloin voi puskea kovempaa tai hellittää tahtia harjoituksen tehostamiseksi. Harjoituksen jälkeen Fitbitin sovelluksesta voi katsoa yksityiskohtaisen yhteenvedon sykealueista ja etenemisestä koti päivän ja viikon tavoitteita. Näin voi haastaa itseään jatkuvasti ja hyödyntää kaikki aktiiviset minuutit.

Active Zone Minutes -toiminto perustuu maailman johtavien terveysjärjestöjen kuten Maailman Terveysjärjestö WHO:n ja sydänterveysjärjestö American Heart Associationin suositukseen, jonka mukaan jokaisen tulisi harjoittaa viikoittain 150 minuuttia kohtuullisesti sykettä nostavaa tai 75 minuuttia voimakkaasti sykettä nostavaa liikuntaa. Suomessa UKK-instituutin suositukset ovat saman suuntaiset. Tällä säännöllisen aktiivisuuden tasolla on yhteys keskimäärin parempaan kokonaisvaltaiseen terveyteen, hyvinvointiin ja kognitiiviseen toimintaan sekä sairauksien ehkäisyyn, ahdistuneisuuden vähentämiseen ja parempaan unenlaatuun [5].





Parempaa unta ja tavoitteet todeksi Charge 4:n avulla

Uni on kriittinen tekijä kokonaisvaltaisessa terveyden, hyvinvoinnin ja vastustuskyvyn ylläpitämisessä. Charge 4 sisältää kaikki Fitbitin johtavat unenseurannan ominaisuudet, jotka auttavat ymmärtämään paremmin unta ja parantamaan sen laatua. Aikaisemmin vain Fitbitin älykelloissa saatavana ollut älykäs herätys, Smart Wake, on tulossa pian myös Charge 4:een. Se käyttää koneoppimista herättääkseen nukkujan sopivimman mahdollisen unisyklin aikana. Unilukema Sleep Score antaa entistä tarkemman kuvan unen laadusta päivittäin. Muut Charge 4 -aktiivisuusrannekkeen unitoiminnot auttavat tekemään oikeita valintoja ja nukkumaan entistä paremmin; fiksut herätykset ja suoraan rannekkeesta aktivoitava Sleep Mode -unitila pitävät yllä säännöllistä unirytmiä ja vaalivat nukkumiseen varattua aikaa. [9]

Charge 4:ssä on myös suhteellista veren happipitoisuuden vaihtelua arvioiva SpO2-sensori, jonka tietoja voi tarkastella Fitbit-sovelluksesta. Unenseurannan alta sovelluksesta löytyvä kuvaaja havainnollistaa arvioituja muutoksia veren happipitoisuudessa nukkumisen aikana. Muutokset voivat kertoa hengityksen vaihteluista unen aikana.

Charge 4:stä löytyvät lisäksi vakiona Fitbitin tärkeimmät ja suosituimmat terveys- ja kuntoiluominaisuudet kuten automaattinen harjoituksen seuranta SmartTrack® , aerobista kuntoa mittaava Cardio Fitness Level and Score, portaiden nousut, liikkumismuistutukset, naisten terveyden seuranta, ravinnon, veden ja painon kirjaaminen, lähes 30 miljoonan samanmielisen käyttäjän maailmanlaajuisen sosiaalisen kuntoiluverkoston tarjoama motivaatio sekä Fitbit-sovelluksen maksuttomat vinkit, jotka auttavat ymmärtämään, kuinka terveys ja hyvinvointi liittyvät toisiinsa.





Lisää motivaatiota ja käyttömukavuutta älyominaisuuksilla

Charge 4 -aktiivisuusrannekkeessa on käyttömukavuutta lisääviä älykkäitä ominaisuuksia, jotka auttavat hallitsemaan omaa arkea keskittyneemmin ja tekevät laitteesta entistä vaikuttavamman terveys- ja kuntovalmentajan. Charge 4 on Fitbitin ensimmäinen aktiivisuusranneke, jossa on Spotify Connect & Control. Helposti saatavilla olevat suosikkisoittolistat ja -kappaleet auttavat pitämään motivaatiota yllä. Lempimusiikkiaan voi soittaa, sekoittaa tai ohittaa ja tykätä kappaleista suoraan rannekkeesta [2]. Näytölle tulevien hälytysten avulla saapuvat puhelut, viestit ja sovellusten ilmoitukset eivät enää jää huomaamatta, ja perheeseen sekä ystäviin on helppo pitää yhteyttä Androidin pikavastausten avulla [10]. Laitteen saa myös äänettömälle tai älä häiritse -tilaan. Maksut voi hoitaa turvallisesti Fitbit Pay™ -ominaisuudella, joka on nyt vakiona Charge 4:ssä. Fitbit Pay toimii lähes 500 kauppapaikassa 44 maassa ja 10 rahansiirtojärjestelmässä maailmanlaajuisesti. [11]

Charge 4 -aktiivisuusrannekkeen seitsemän päivän akunkesto[12] auttaa pitämään motivaatiota ja verkkoyhteyksiä yllä. Laite tarjoaa intuitiivisen kosketusnäyttökokemuksen interaktiivisilla grafiikoilla, jotka mahdollistavat saumattoman navigoinnin ja pääsyn tärkeimpiin tietoihin helposti suoraan ranteesta.





Fitbit Premiumin laajennetut ominaisuudet tuovat lisäarvoa Fitbit-alustaan

Käyttäjille, jotka kaipaavat erityisesti näinä aikoina lisää ohjeita, tukea ja motivaatiota, on tarjolla maksullinen Fitbit Premium -palvelu. Mobiilisovelluksessa toimiva palvelu hyödyntää yli kymmenen vuoden ajalta kerättyä dataa sekä akateemista ja lääketieteellistä asiantuntemusta. Premium tarjoaa muokattavia ohjattuja ohjelmia, kehittynyttä unenseurantaa, henkilökohtaisia vinkkejä, tuhansia treenejä sekä uusia haasteita ja terveystietoja, jotka auttavat liikkumaan enemmän, nukkumaan paremmin ja syömään terveellisemmin.

"Julkaisimme Fitbit Premium -palvelun viime vuonna. Siitä alkaen käyttäjien osallistuminen on lisääntynyt ja näemme palvelun myönteiset terveys- ja hyvinvointihyödyt", sanoo tuotteista ja suunnittelusta vastaava Jonathan Oakes. "Esimerkiksi käyttäjät, jotka ottivat alle 5 000 askelta päivässä ennen kuin alkoivat käyttää Premiumia, ottivat liityttyään kahden ensimmäisen viikon aikana 16 000 askelta enemmän viikossa [13]. Se osoittaa, kuinka vahvasti Premium auttaa käyttäjiä parantamaan terveyttään ja kuntoaan."

Voidakseen tukea käyttäjiään ja heidän aktiivisuuttaan myös kotona haasteellisessa pandemiatilanteessa, Fitbit tarjoaa sovelluksessaan 40 uutta Premium-sisältöä maksutta käyttöön. Lisäksi kaikki uudet käyttäjät voivat osallistua 90 päivän maksuttomaan kokeilujaksoon, joka sisältää henkilökohtaisia terveysvinkkejä, ohjausta, edistyksellisiä työkaluja unenseurantaan, muokattuja ohjelmia ja yli 200 harjoitusta brändeiltä kuten barre3, Daily Burn, obé fitness, Physique 57, POPSUGAR ja Yoga Studio: Mind & Body.

Premiumin tilaajilla on nyt käytössään 16 harjoitusohjelmaa. Uudet opastetut ohjelmat sisältävät voimaharjoittelua, aerobista kuntosaliharjoittelua ja tietoisen syömisen harjoittelua muokattuna tavoitteiden, kuntotason, aikataulun ja mieltymysten mukaan. Premium-jäsenillä on myös pääsy uuteen mindfulness-sisältöön brändeiltä kuten Ten Percent Happier. Pian on tulossa myös sekä maksuttomia että Premium-tilaajille suunnattuja harjoituksia, jotka auttavat saavuttamaan Active Zone Minutes -toiminnon tavoitteita.Fitbit hyödyntää Premium-palvelussakin pelillisyyttä, kuten Get Fit Bingo. Siinä Fitbitin käyttäjät voivat kisailla perheenjäsenten ja kavereiden kanssa terveys- ja kuntoilubingoalustalla päivittäisten askelten tai aktiivisuusminuuttien kaltaisissa aktiviteeteissa. Fitbit täydentää Premium-palvelun sisältöä jatkuvasti.





Hinta, saatavuus ja lisätarvikkeet joka lähtöön

Charge 4:n ja Charge 4 Special Editionin ennakkotilaus alkaa tänään osoitteessa Fitbit.com ja valikoitujen jälleenmyyjien verkkokaupoissa. Suomessa jälleenmyyjiä ovat Gigantti, Power ja XXL. Kauppoihin laitteet tulevat 20. huhtikuuta alkaen kauppojen aukioloajoista riippuen. Charge 4 on saatavilla hintaan 159,95€ väreissä black, rosewood ja storm blue/black [14]. Charge 4 Special Edition on saatavilla hintaan 179,95€ ylellisellä kudotulla, heijastavalla rannekkeella värissä granite reflective/black. Pakkaus sisältää myös klassisen mustan rannekkeen [15].

Charge 4 on muokattavissa lukuisilla uusilla ranneke- ja värivaihtoehdoilla, kuten kierrätetyllä ja kudotulla REPREVE®- heijastinrannekkeella väreissä midnight ja rosewood, hengittävällä silikonisella urheilurannekkeella väreissä evergreen ja frost white tai mustalla käsintehdyllä Horween® -laatunahkarannekkeella [16]. Lisätarvikkeet myydään erikseen ja ne sopivat myös Fitbit Charge 3:een. Rannekkeiden hinnat alkaen 29,95€.

Active Zone Minutes -toiminto on ensimmäisenä saatavilla Fitbit Charge 4 -aktiivisuusrannekkeessa ja tulossa pian myös kaikkiin Fitbitin älykelloihin.

Fitbit Premium on ollut saatavilla vuoden 2019 lopusta hintaan 8,99€/kuukausi tai 79,99€/vuosi.





