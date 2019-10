Five Stars Circus tuo taikatemppuja Vaasan kaupunginteatterin näyttämölle

Kansainvälisten sirkustaiteilijoiden tähdittämä Five Stars Circus saapuu vierailulle Vaasan kaupunginteatteriin keskiviikkona. Viihteellinen nykysirkusesitys tarjoaa maailmanluokan klovneriaa ja akrobatiaa.

Five Stars Circus on viiden kansainvälisen tähtiesiintyjän show, jossa sulautuvat komiikka, sirkustemput ja taikamysteerit. Sirkusesitys nähdään Vaasan kaupunginteatterin lavalla tulevana keskiviikkona.

Kaksiosaisessa esityksessä nähdään maailmanluokan klovneriaa ja akrobatiaa. Five Stars Circus on tekijöiden mukaan viihteellistä nykysirkusta.

- Toivon, että nekin ihmiset, jotka eivät yleensä käy sirkuksessa, tulisivat rohkeasti, sillä meidän esityksemme tarjoaa jokaiselle jotakin. Lapsi kokee sen omasta näkökulmastaan ja aikuinen omastaan. Uskon, että kaikki viihtyvät esityksessä, lupaa akrobaatti Pauliina Räsänen.

Sirkusesityksessä taiteilevat Cirque du Soleil’sta tutut esiintyjät Pauliina Räsänen ja maailmanmestariakrobaatti Slava Volkov, pietarilaiset klovnit Kasyan Ryvkin ja Elena Sadkova sekä sirkustaitelija Aarni Pahajoki. Muusikkona toimii Corinne Kuzma.

Five Stars Circus vierailee Vaasan kaupunginteatterissa 23. lokakuuta. Esitys on ArtTeatron, Klovniteatteri Karouselin ja Suomi-Venäjä-Seuran yhteistyötoteutus. Kiertueen järjestää Suomi-Venäjä-Seura, ja se on osa seuran 75-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.