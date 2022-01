Helsingissä 12.-14.8.2022 järjestettävä Flow Festival valaa uskoa tulevaan festivaalikesään vahvistamalla ohjelmaansa uusia kansainvälisiä tähtiä. Miljoonia albumeja myynyt ja lukuisia musiikkialan palkintoja saanut Florence + The Machine saapuu Flow Festivalille yhdelle harvoista Euroopan konserteistaan. Vuosi 2022 enteilee vahvaa ja kokonaisvaltaista paluuta mahtipontisen sielukkaasta äänestään tunnetulle solistille Florence Welchille, joka valloittaa yhtyeineen Suvilahden päälavan festivaalilauantaina. Vuoden 2022 festivaalille on julkistettu aiemmin jo muita kansainvälisiä suuruuksia, kuten kauan odotettu Gorillaz sekä Nick Cave & The Bad Seeds.



Festivaaliyleisön hurmaa myös yksi korona-ajan suurimmista uusista menestysartisteista Holly Humberstone, joka palkittiin myös viime kuussa Brit Awardsien Rising Star -palkinnolla. Toinen Flow Festivalilla esiintyvä nouseva tähti on sielukkaalla falsetillaan ja tarinankerronnallaan sydämiä valloittanut yhdysvaltalaisartisti Q, eli Q Madsen, joka on yksi nykypäivän r&b:n lupaavimmista uusista laulaja-lauluntekijöistä.



Suvilahdessa kuullaan elokuussa myös kotimaisen musiikin kärkinimiä, artistien noustessa vihdoin live-yleisön eteen. Luvassa on erityiskeikan esittävä 2000-luvun renessanssinero ja yksi maamme suosituimpia artisteja Vesala, suomiräpin seuratuimpia tekijöitä Gettomasa, rap-klubien letkeästä bilebändistä maamme eturivin artistien joukkoon nousseet Gasellit, Flow’hun tähänastisen uransa suurimman tuotannon tuova helsinkiläinen rap-artisti ibe, indiefolkillaan hurmaava ja yhden viime vuoden ylistetyimmistä kotimaisista albumeista, Kinovalon alla, julkaissut Arppa, vahvoista sanoituksistaan tunnettu ja keväällä kolmosalbuminsa julkaiseva F sekä yhdeksi maamme todellisista tulevaisuuden lupauksista nouseva r&b-artisti Rosa Coste.



Flow Festival valmistautuu tänä vuonna muiden keskeisten eurooppalaisten festivaalien tapaan näyttävään paluuseen. Vuoden 2022 festivaalille on jo kiinnitetty mm. Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, Sigrid, Fred Again.., Bikini Kill, Princess Nokia sekä lukuisia muita artisteja. ”Flow Festivalilla sekä koko kansainvälisellä festivaalialalla on vahva usko ensi kesään ja Flow’n tuotanto kulkee totutusti elokuuta kohti. Tilanne on kehittynyt merkittävästi viime vuodesta. Meillä tekijöillä, yleisöllä ja artisteilla on kaipuu takaisin festivaaleille ja olemme voineet jälleen koota Flow’lle tyypillisen runsaan ja kansainvälisen ohjelman.” kertoo festivaalin toimitusjohtaja Suvi Kallio.



Flow Festivalin elämys rakentuu kansainvälisen ja kotimaisen musiikin lisäksi monipuolisesta taiteesta, huippulaatuisesta ravintolatarjonnasta sekä lumoavasta festivaalialueesta. Festivaalilla nähdään yhteensä noin 150 esiintyjää. Flow Festivalin kaikki lipputyypit ovat myynnissä Ticketmasterissa ja Tiketissä.



Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure, muita vahvistuneita kumppaneita ovat Lanson, Vaasan ja Helsingin kaupunki sekä mediakumppaneita Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki ja Resident Advisor.



Vuoden 2022 Flow Festivalin ohjelma löytyy festivaalin sivustolta: https://www.flowfestival.com/artists/



www.flowfestival.com

www.facebook.com/FlowFestival

www.twitter.com/FlowFestival

www.instagram.com/flowfestivalhelsinki



Liput: Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800 Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616 3 päivän lippu: 205 € 2 päivän lippu: 185 € 1 päivän lippu: 115 €

3 päivän Gold Area -lippu: 295 € 1 päivän Gold Area -lippu: 185€ Hinta voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.



Lehdistökuvat: https://www.flowfestival.com/media/