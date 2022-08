Flow Festival jatkui loppuunmyytynä lauantaina

Main Stagella lauantaina yleisön lumosivat muun muassa Vesta, Princess Nokia sekä päälavan illan huipentanut, pyörremyrskyn voimalla lavan haltuunsa ottanut Florence + The Machine. Red Arena by Lapin Kulta Pure -teltassa saatiin puolestaan nauttia muun muassa legendaarisen Bikini Killin, gangstarapin ykkösnimen Freddie Gibbsin ja elektronisen musiikin tähden Jamie xx:n intensiivisistä keikoista. FREE.fi Black Tentissä yleisöä tanssittivat alkuillasta kotimaiset suosikit Malla ja Yeboyah, ja myöhemmin odotettu laulaja-lauluntekijä Holly Humberstone sekä uuden postpunk-aallon kärkinimi Fontaines D.C.

Balloon 360° -lavan päivän kohokohtiin kuului katsomon äärimmillen vetänyt Linda Fredriksson Juniper, UMO & Jimi Tenor kahdella setillään sekä Lxandran vangitseva keikka. Backyardilla festivaaliyleisön tanssiin johdattivat muun muassa Trujillo ja Danilo Plessow / MCDE. Red Gardenin sykkivässä tunnelmassa ihastuttivat muun muassa sielukas Marcia Carr ja indonesialainen duo Precious Bloom.

Flow Festival jatkuu vielä sunnuntain ajan, jolloin festivaalilla esiintyvät muun muassa Nick Cave & The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, Fred Again.., Chisu, Acid Arab (live) ja Q. Musiikin lisäksi Flow Talks -ohjelman toinen osuus järjestetään sunnuntaina, kun Sustainable Meal -paneeli valitsee ravintoloiden kestävimmän ja herkullisimman annoksen. Samalla kruunataan myös yleisön suosikkiannos, jota on voinut äänestää festivaaliviikonlopun ajan. Paneeli järjestetään klo 14 alkaen festivaalialueen Viinilinnassa päälavan kupeessa.

Lisäksi sunnuntai tarjoaa festivaalitunnelmaa koko perheelle Flow’n Perhesunnuntain merkeissä. Sunnuntaille lipun ostaneet aikuiset saavat tuoda seuranaan 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tutustumaan festarihumuun, leikkimään ja nauttimaan musiikista klo 13–17. Luvassa on esimerkiksi Skidi takapiha, jossa kuullaan lasten ja nuorten musiikkiesityksiä ja puuhaillaan työpajoissa, puupiirrospainatus- ja piirustustyöpajoja sekä glittermeikkejä ja muuta festari-ilottelua.

Kuvia Flow-lauantailta: https://www.flickr.com/photos/flowfestival/albums/72177720301261346/

Flow'n Flickr stream: https://www.flickr.com/photos/flowfestival/

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure ja muut kumppanit ovat FREE.fi, Vaasan, Polestar, Samsung Galaxy, Valio Oddlygood®, Lanson, Juhla Mokka, POOL, Helsingin kaupunki, mediakumppanit Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor sekä tuotantokumppanit Stopteltat, Sun Effects ja Creative Technology.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: loppuunmyyty

2 päivän lippu: 185 €

1 päivän lippu: 115 €

3 päivän Gold Area -lippu: loppuunmyyty

1 päivän Gold Area -lippu: 185€

Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media