Flow Festivalin Balloon 360° -lavan ohjelma julki

Perjantaina 11.8. Balloonin lavalle nousee kiitetty karibialais-belgialainen säveltäjä, tuottaja ja muusikko Nala Sinephro, jonka musiikissa yhdistyvät meditatiiviset äänet, jazzin herkkyys, kansanmusiikki ja kenttä-äänitykset. Balloonilla tanssittaa myös DJ ja tuottaja Esa Williamsin ympärilleen kokoama Esa’s Afro-Synth Band ft. Kamazu, joka rakentaa mielenkiintoisen rytmin ja grooven syntetisaattoreiden ja lyömäsoittimien avulla. Lisäksi kotimaisista tekijöistä perjantaina lavalla nähdään Tuomo Prättälän ja Markus Nordenstrengin muodostama indiefolkista ja americanasta ammentava bändivetoinen duo Tuomo & Markus yhdessä trumpetisti Verneri Pohjolan kanssa, jo aiemmin julkistettu suomalaisen cumbian sanansaattaja Ne Galaktiset sekä helmikuussa debyyttialbuminsa julkaissut laulaja-lauluntekijä, näyttelijä ja aktivisti Elsi Sloan.

Lauantaina 12.8. ikonisella pallolavalla esiintyy Grammy-palkittu multi-instrumentalisti Meshell Ndegeocello, jonka laajaan musiikkikatalogiin kuuluu levytyksiä soulin, jazzin, funkin, hiphopin, reggaen ja rockin saralta. Kesällä 2023 Ndegeocello julkaisee uuden albuminsa The Omnichord Real Book, ensimmäisen levynsä yhdeksään vuoteen. Lisäksi lavalle nousevat ghanalainen gospel-yhtye Alogte Oho & His Sounds of Joy sekä monipuolisen muusikon, taiteilijan ja tuottajan Arp Friquen luotsaama, muun muassa diskoa, afrobeatia ja funkia yhdistelevä Arp Frique & Family. Yhdysvaltalainen laulaja, kitaristi ja Jake Xerxes Fussell, joka on vahva ehdokas yhdeksi sukupolvensa merkittävimmistä folk-laulujen tulkitsijoista sekä suomalaisen jazz-säveltäjä ja -kontrabasisti Kaisa Mäensivun jazz-yhtye Kaisa’s Machine nähdään myös Balloonin lauantaissa. Valitettavasti aiemmin lauantain ohjelmaan ilmoitettu EddiePalmieri on puolestaan joutunut perumaan kaikki Euroopan-esiintymisensä, mukaan lukien Flow-keikkansa, terveyssyistä johtuen.

Sunnuntaina 13.8. legendaarinen reggae-ääni Horace Andy valtaa yhdessä Dub Asante Bandin ja Matic Hornsin kanssa Balloonin pimenevässä illassa. Yli viidenkymmenen vuoden uran tehnyt Andy on edelleen ajankohtainen – arvostettu artisti julkaisi viime vuonna taivaisiin ylistetyn albuminsa Midnight Rocker. Lisäksi lavalla nähdään vaihtoehtoisesti K-pop-yhtyeeksi itseään kuvaileva korealainen Balming Tiger sekä Grammy-ehdokas, hyperaktiivisen futuristisesta sekoituksestaan progressiivista jazzia, hiphopia ja R&B:tä tunnettu duo DOMi & JD Beck. Sunnuntaina Balloonilla esiintyvät myös pianisti- ja kosketinsoittajalegenda Olli Ahvenlahti tuoreella The Poet 2 -projektillaan, 1960-luvun cooljazzista ammentava Valtteri Laurell Nonet sekä indiefolkin ja elektronisen popin maailmoissa liikkuva laulaja-lauluntekijä Sonia.

Flow Festivalin kolmen päivän lippu on mahdollista saada vielä 1.5. asti hintaan 225 €. Kolmen päivän lipun hinta on 239 € 2.5. alkaen.

Flow Festival järjestetään viimeistä kertaa nykyisellä paikallaan Helsingin Suvilahdessa 11.–13.8.2023. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Esiintymässä mm. Lorde, Blur, Wizkid, Christine & The Queens, Tove Lo, Devo, Pusha T, Caroline Polachek, Suede, Moderat ja monia muita.

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2023 pääyhteistyökumppani on Heineken Silver. Muita kumppaneita ovat Polestar, Vaasan, Valio Oddlygood®, Lanson, POOL by Antilooppi ja Helsingin kaupunki. Mediakumppaneita ovat Helsingin Sanomat, Clear Channel, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor ja tuotantokumppaneita Creative Technology ja Stopteltat.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 225 €

2 päivän lippu: 189 €

1 päivän lippu: 119 €

3 päivän Gold-lippu: 345 €

1 päivän Gold-lippu: 189 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.



Lehdistökuvat: https://www.flowfestival.com/flow-festival/media/