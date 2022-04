Flow Festivalin Balloon 360° -lavan ohjelma julkistettu

Balloonin lavalle nousee tänä vuonna ​​​​yksi Afrikan legendaarisimmista yhtyeistä, senegalilainen Orchestra Boabab. 50-vuotisjuhliaan vuonna 2020 viettänyt yhtye on sementoinut itsensä osaksi mantereensa musiikkihistoriaa. Sen musiikki on erikoislaatuinen yhdistelmä afro- ja latinorytmejä, kansainvälistä poppia, länsiafrikkalaista griot-musiikkia sekä Dakarin yökerhojen myöhäisillan herkkää tunnelmaa. Lisäksi Balloonilla nähdään Dhafer Youssef, joka tunnetaan udin tuomisesta jazzmusiikkiin. Flow’ssa Youssef yhtyeineen esittää mestariteoksensa Sounds of Mirrors, Youssefin ylistetyn kunnianosoituksen intialaiselle musiikille. Lavalle nousevat myös hitaan pehmeästä ja usvaisen kotoisasta R&B-soundistaan tunnettu ja 90- ja 00-lukujen maailmoja musiikissaan syleilevä Erika de Casier sekä Ugandan muinaista bugandalaista rumpuperinnettä ja teknomusiikkia yhdistävä Nihiloxica.

Balloonin ohjelmistossa nähdään myös nykyharpistien johtava ääni, esiintyjä, säveltäjä ja sivistäjä, vastikään Grammy-ehdokkaanakin ollut Brandee Younger. Lisäksi Balloonin lavalle nousee Alfa Mist, joka on pehmeällä ja improvisaatiostakin ammentavalla kosketuksellaan noussut yhdeksi Lontoon jazz-skenen mielenkiintoisimmista nimistä sekä lontoolaisduo Kit Sebastian, jokaluomoaa puhtaalla pop-autuudellaan ja lempeällä nostalgialla.

Lisäksi Balloonilla kuullaan kaksi erityistä yhteistyötä: säveltäjä, multi-instrumentalisti ja suomalaisen elektronisen musiikin pioneeri Jimi Tenorin UMO Helsinki Jazz Orchestralle säveltämä kokonaisuus Terra Exotica sekä Pepe Willberg & Jukka Eskola: Niin Vähän On Aikaa, jossa legendaarinen Pepe Willberg nähdään lavalla yhdessä jazz-trumpetisti Jukka Eskolan kokoaman Statement-kokoonpanon kanssa. Ainutlaatuisessa konsertissa kuullaan kooste kahdesta Otto Donnerin säveltämästä ja tuottamasta Love Recordsin kulttilevystä.

Balloonin ohjelmistoon liittyvät myös kesäkuussa 2021 debyyttialbuminsa julkaissut laulaja-lauluntekijä Lxandra, viime vuosina yhdeksi Suomen valovoimaisimmista jazzmuusikoista noussut saksofonisti Linda Fredrikssonsooloprojektillaan Linda Fredriksson Juniper sekäsuomalaisen nykyjazzin kiistattomat tähdet Timo Lassy ja Teppo Mäkynen. Balloonilla esiintyvät lisäksi niin toimittajana kuin visionäärisenä kitaristina ja musiikintekijänäkin tunnettu Pekka Laine yhdessä The Enchanted -yhtyeensä kera, kansainvälisesti arvostettu harmonikkataiteilija Johanna Juhola luotsaamaansa Reaktori-kokoonpanon kanssa, Uuden Musiikin Kilpailussakin koko kansan hurmannut Isaac Sene sekä kansanmusiikin, popin ja oopperan kentillä toimiva laulaja, säveltäjä ja viulisti Vilma Jää.

Flow Festivalin maamerkiksi muodostuneen Balloon 360° -lavan alueen laadukkaat ja monipuoliset palvelut kutsuvat festivaalikävijät viihtymään pallolavan katveeseen. Lisäksi venuen yhteyteen nouseva uudistunut Champagne Bar & Lounge tarjoaa tuttuun tapaan kuohuvan lisäksi DJ-musiikkia Balloonin keikkojen tauoilla.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14.8.2022. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja artisteja ovat:

Perjantai 12.8.

Gorillaz, JARV IS…, Sigrid, Aldous Harding, Pa Salieu, Nihiloxica, Alfa Mist, The Blessed Madonna, Dixon, Uncle Waffles, Kamma & Masalo, OK Williams, Yung Singh, Bianca Lexis, Zernell, Vesala, ibe - Flow exclusive, Erika Vikman, Antti Autio + Jouset, Arppa, Rosa Coste, Johanna Juhola Reaktori, Isaac Sene, Vilma Jää, Electronic Market, Katerina, Irma & Helmz, Soul Survivors

Lauantai 13.8.

Florence + The Machine, Jamie xx, Princess Nokia, Freddie Gibbs, Bikini Kill, Fontaines D.C., Holly Humberstone, Orchestra Baobab, Kit Sebastian, Marcel Dettmann, Sherelle, DJ Stingray 313, Anz, Danilo Plessow / MCDE, Millos Kaisser, Bárbara Boeing, Trujillo, Gettomasa, Yeboyah, Jesse Markin, F, Malla, Linda Fredriksson Juniper, Hassan Maikal, Ege Zulu, UMO & Jimi Tenor, Lxandra, Linda Fredriksson Juniper, Antti Salonen, Mono Junk (live), Morphology (live), Lil’ Tony, Hanna Ojanen, DJ Jese, Lara Silva, emkay

Sunnuntai 14.8.

Nick Cave and The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fred Again…, Little Simz, DJ Koze, Acid Arab, Q, Dhafer Youssef - Sounds of Mirrors, Erika de Casier, Brandee Younger Trio, Paquita Gordon, DJ Holographic, Heléna Star, Julio Victoria (live), Jayda G, Antal, Esa, Gasellit, Sexmane, William, Louie Blue, Pepe Willberg & Jukka Eskola: Niin Vähän On Aikaa, Timo Lassy & Teppo Mäkynen, Pekka Laine & The Enchanted, Eric Filipus, Jenifa, Zoukous

