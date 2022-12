Flow Festivalin ensimmäiset esiintyjät julki

Flow Festival kutsuu ensi kesänä Suvilahden lavoille monipuolisen joukon kansainvälisiä tähtiä. Festivaaliyleisön odotukset palkitaan kun arvostettu brittiläinen FKA twigs tekee paluun Flow’hun. Aiemmin tänä vuonna ylistetyn kolmannen albuminsa CAPRISONGS julkaissut FKA twigs on todellinen taiteellinen visionääri, joka sekoittaa musiikissaan luontevasti eri tyylilajeja R&B:stä elektroniseen musiikkiin ja triphopista avant-poppiin. Lisäksi Flow’ssa nähdään yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja tuottaja Caroline Polachek, joka on kovaa vauhtia matkalla globaaliin supertähteyteen. Polachek on oman artistiuransa lisäksi kirjoittanut biisejä muun muassa Beyoncén ja Travis Scottin kaltaisille huippuartisteille. Festivaalilla koetaan myös todellisten kultti-ikonien harvinaislaatuinen jäähyväiskeikka, kun taiderockin ja uuden aallon pioneeri DEVO tekee yhden viimeisistä live-esiintymisistään Flow’ssa. Lisäksi yksi 90-luvun brittipop-vallankumouksen suurista, syksyllä 2022 yhdeksännen albuminsa myötä listojen kärkisijoille jälleen noussut Suede saapuu hemmottelemaan Flow-kansaa.

Flow’n ensi kesän ohjelmistossa nähdään myös hiphopin ainutlaatuinen suunnannäyttäjä, omaleimaisesti rappia, runoutta, soulia, elektronista musiikkia ja indietä yhteen punova 070 Shake sekä syyskuussa debyyttialbuminsa julkaissut vastustamaton lontoolaisräppäri Shygirl, jonka musiikissa yhdistyvät luontevasti syvällisyys ja klubiuskottavuus. Säväyksen punkkia Flow’n ohjelmistoon tuo räjähtävistä livekeikoistaan tunnettu australialainen Amyl and The Sniffers, ja taidepopin kirkkainta kärkeä ohjelmistossa edustaa Jockstrap, joka yhdistää omalaatuisella tavalla elektronista musiikkia muun muassa avantgardeen ja indieen.

Festivaalilla nähdään monta ajankohtaista kotimaista artistia, kuten vastikään neljällä Emma-ehdokkuudella huomioitu uuden aallon rap-artisti Sexmane sekä niin ikään useita Emma-ehdokkuuksia kahminut suomalaisen afrotrapin sanansaattaja Ege Zulu livebändin kanssa. Flow’n ohjelmistossa koetaan tulevana kesänä myös lukuisia ainutlaatuisia esiintymisiä. Festivaalin lavalle nousee 40 vuotta kesällä täyttävä ja 20 vuoden takaista ensimmäistä albumijulkaisuaan juhlistava Olavi Uusivirta 40/20 erikoiskeikallaan sekä uutta musiikkia vastikään julkaissut Anna Puu Flow’n päälavalle räätälöidyllä spesiaalishow’llaan. Lisäksi festivaalille saapuvat Yona & Tapiola Sinfonietta, joiden yhteistyöalbumi Uni johon herään on hurmannut niin kriitikot kuin yleisötkin sekä tanssittavalla elektronisella popillaan villitsevä Ruusut.

Flow Festivalin elämys rakentuu kansainvälisen ja kotimaisen musiikin lisäksi monipuolisesta taiteesta, huippulaatuisesta ravintolatarjonnasta sekä lumoavasta festivaalialueesta. Flow Festivalin kolmen päivän ja yhden päivän avoimet liput ovat myynnissä Ticketmasterissa ja Tiketissä.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 11.–13.8.2023. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Esiintymässä mm. FKA twigs, Caroline Polachek, DEVO, Suede, 070 Shake, Shygirl, Amyl and The Sniffers, Sexmane, Ege Zulu, Ruusut, Yona & Tapiola Sinfonietta, Olavi Uusivirta ja Anna Puu.

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2023 pääyhteistyökumppani on Heineken Silver. Muita kumppaneita ovat Polestar, Vaasan, Valio Oddlygood®, Lanson, Helsingin kaupunki ja Creative Technology, mediakumppanit Clear Channel, Radio Helsinki ja Resident Advisor.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 225 €

3 päivän Gold-lippu: 345 €

1 päivän avoin lippu: 115 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

