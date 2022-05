Flow Festivalin The Other Sound x Sun Effects ohjelma julki

Suvilahden vanhassa voimalaitoksessa sijaitseva yli tuhannen neliön avara ja tunnelmallinen sali on tänäkin vuonna pyhitetty The Other Sound -ohjelmakokonaisuudelle, joka keskittyy esittelemään kokeellista musiikkia ja äänitaidetta. Lisäksi Flow Festivalin pitkäaikainen yhteistyökumppani Sun Effects kuratoi tilaan ajankohtaisen video- ja valotaidekokonaisuuden, jonka tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan myöhemmin osana Flow Festivalin taidejulkistusta. The Other Sound x Sun Effectsin ohjelmiston tämän vuoden kantava teema on sisäisen rauhan etsiminen ulkoisen kohinan keskellä.

Flow Festivalin ensimmäisenä päivänä perjantaina The Other Sound x Sun Effectsin lavalla kuullaan moniuloitteinen äänitaitelija Caterina Barbieri uudella The Spirit Exit -teoksellaan, lyömäsoittaja ja äänitaiteilija Claire Rousay sekä Huoratron Deconstructed ainutlaatuisella The Other Soundia varten kootulla setillään. Lisäksi The Other Sound x Sun Effectsin ohjelmassa päästään kokemaan dramaattisia tunnelmia ihmisäänellä, soittimilla ja koneilla luova TRAINS ja Project Vainiollan audiovisuaalinen teos Waves of Inner Peace.

Festivaalilauantaina The Other Sound x Sun Effects tarjoilee ensiesityksenä Tuomas A. Laitisen musiikkia Sapiduz-albumilta, yhden Euroopan hätkähdyttävimmistä uusista undergroud-musiikin tekijöistä, luxemburgilais-suomalaisen muusikon Maria Rossin sooloprojektin Cucina Poveran sekä pianisti Anna Kuvajan suunnittelema kokonaisuus NYKY Ensemblelle, jossa kuullaan säveltäjä Arvo Pärtin teoksia. Lisäksi lauantaina esiintyvät suomalaisen jazzkentän konkarit Antti Lötjönen ja Ville Herrala duoprojektillan, säveltämisen, installaatioiden ja esitysten parissa työskentelevä äänitaiteilija Marja Ahti sekä Katri Naukari ja Janne Myllymäki yhteisteoksellaan Murskautuminen.

Festivaalin viimeisenä päivänä sunnuntaina The Other Sound x Sun Effectsin tilassa koetaan hindulaista klassista musiikkia syntetisaattoreihin yhdistävä säveltäjä ja vokalisti Arushi Jain, kamarimusiikin, klassisen musiikin, hiphopin, R&B:n ja elektronisen musiikin eri tekniikoita ja soundeja yhdistelevä norjalainen Smerz sekä kenialaissyntyisen äänitaiteilija ja ambient-muusikko KMRU:n esiintyminen. Lisäksi lavalla kuullaan saksofonisti ja säveltäjä Heli Hartikaisen musiikkia ja tilataidetta yhdistävä teos CHRONOVARIATIONS, saamelaisyhtye Ánnámáret joikua, jouhikkoa ja modernia live-elektroniikkaa livevisuaaleihin yhdistävällä Nieguid duovdagat -teoksellaan sekä Ona Kamun äänimaljoilla ja gongeilla luoma äänikylpy.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14.8.2022. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja artisteja ovat:

Perjantai 12.8.

Gorillaz, Burna Boy, MØ, JARV IS…, Sigrid, Aldous Harding, Pa Salieu, Vesala, ibe - Flow exclusive, Erika Vikman, Antti Autio + Jouset, Arppa, pehmoaino, New Ro, Rosa Coste, Nihiloxica, Alfa Mist, Johanna Juhola Reaktori, Isaac Sene, Vilma Jää, The Blessed Madonna, Dixon, Uncle Waffles, Kamma & Masalo, OK Williams, Yung Singh, Bianca Lexis, Zernell, Electronic Market, Katerina, Irma & Helmz, Soul Survivors, Caterina Barbieri, Claire Rousay, Huoratron Deconstructed, TRAINS, Project Vainiolla: Waves of Inner Peace

Lauantai 13.8.

Florence + The Machine, Jamie xx, Princess Nokia, Freddie Gibbs, Bikini Kill, Fontaines D.C., Holly Humberstone, Vesta, Gettomasa, Yeboyah, Jesse Markin, F, DREAMWORLD, Malla, Hassan Maikal, Ege Zulu, Orchestra Baobab, Kit Sebastian, UMO & Jimi Tenor, Lxandra, Linda Fredriksson Juniper, Marcel Dettmann, Sherelle, DJ Stingray 313, Anz, Danilo Plessow / MCDE, Millos Kaiser, Bárbara Boeing, Trujillo, Antti Salonen, Mono Junk (live), Morphology (live), Lil’ Tony, Hanna Ojanen, DJ Jese, Lara Silva, emkay, TAL & Sapiduz Ensemble, Cucina Povera, Nyky Ensemble: Arvo Pärt, Lötjönen/Herrala, Marja Ahti, Katri Naukari & Janne Myllymäki: Murskautuminen

Sunnuntai 14.8.

Nick Cave and The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fred Again.., Little Simz, Acid Arab, Q, Donny Benét, Gasellit, Sexmane, William, Louie Blue, Dhafer Youssef - Sounds of Mirrors, Erika de Casier, Brandee Younger Trio, Pepe Willberg & Jukka Eskola: Niin vähän on aikaa, Timo Lassy & Teppo Mäkynen, Pekka Laine & The Enchanted, DJ Koze, Paquita Gordon, DJ Holographic, Heléna Star, Julio Victoria (live), Jayda G, Antal, Esa, Eric Filipus, Jenifa, Zoukous, Arushi Jain, Smerz, KMRU, Heli Hartikainen - CHRONOVARIATIONS, Ánnámáret: Nieguid duovdagat, Ona Kamu: f = 1/T

Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure, muita vahvistuneita kumppaneita ovat FREE.fi, Vaasan, Valio Oddlygood®, Lanson, Juhla Mokka, Helsingin kaupunki, mediakumppanit Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor sekä tuotantokumppanit Stopteltat, Sun Effects ja Creative Technology.

