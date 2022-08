Flow Talks Music kokoaa päättäjät keskustelemaan musiikkialan tulevaisuudesta

Flow Talks Music järjestetään Suvilahden festivaalialueen Viinilinnassa päälava-alueen läheisyydessä perjantaina 12.8. klo 16 alkaen. Paneelikeskustelu on Music Finlandin ja kuuden musiikkialan järjestön järjestämä tilaisuus, joka kokoaa keskustelemaan päättäjiä kaikista suurista puolueista. Keskustelun aiheena on elinvoimaisen ja kansainvälisen musiikkialan edistäminen. Panelisteiksi on kutsuttu ministeri- ja puoluejohtotason päättäjiä, ja mukaan keskustelemaan saapuvat pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin, ympäristö- ja ilmastoministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, keskustan eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Eeva Kalli, perussuomalaisten kansanedustaja Ritva Elomaa, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo, sekä RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö kertoo: “On aika siirtää fokus kysymyksestä ”onko kulttuuri tärkeää” siihen, miten kulttuurialan tulevaisuutta rakennetaan. Tätä keskustelua tulee käydä avoimesti ja ratkaisukeskeisesti kaikkien eri puolueita ja instansseja edustavien tahojen kanssa. Olen valtavan iloinen siitä, että keskusteluun osallistuu keskeisimpiä suomalaisia päättäjiä.”

Mukana olevat kuusi järjestöä, Gramex ry, Teosto ry, IndieCo ry, Suomen Muusikkojen Liitto ry, Suomen Musiikintekijät ry ja LiveFIN ry, ovat kukin tahoillaan keränneet ennakkoon jäseniltään ja seuraajiltaan kysymyksiä päättäjille. Järjestöt toimivat keskustelussa kansan äänenä esittäen kysymykset panelisteille ja herätellen näin keskustelua suomalaisen musiikkialan nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Flow Festivalin rooli on mahdollistaa alusta keskustelulle ja olla mukana edistämässä suomalaisen musiikkialan vahvistumista ja kansainvälistymistä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Paneelikeskustelun tarkoitus on tuoda päättäjien tietoon kansalaisyhteiskunnan ääni, vahvistaa alan sisäistä yhteistyötä ja edistää dialogia päättäjien ja musiikkialan välillä.

Paneelikeskustelun jälkeen järjestäjätahot mahdollistavat Flow Festivalilla verkostoitumistilaisuuden, johon on kutsuttu panelistien lisäksi muuta puoluejohtoa ja kansanedustajia tapaamaan järjestöjen edustajia ja jatkamaan keskustelua suomalaisen musiikkialan edistämisestä.

Flow Talks Music Flow Festivalin Viinilinnassa perjantaina 12.8. klo 16.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14.8.2022.

Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja artisteja ovat mm. Gorillaz, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Burna Boy, Jamie xx, Michael Kiwanuka, JARV IS…, Princess Nokia, MØ, Sigrid, Bikini Kill, Freddie Gibbs, King Gizzard & The Lizard Wizard ja Fred Again..

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure ja muut kumppanit ovat FREE.fi, Vaasan, Polestar, Samsung Galaxy, Valio Oddlygood®, Lanson, Juhla Mokka, POOL, Helsingin kaupunki, mediakumppanit Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor sekä tuotantokumppanit Stopteltat, Sun Effects ja Creative Technology.

