Flunssan kestoa voi lyhentää

Suomessa sairastetaan vuosittain 10–20 miljoonaa hengitystieinfektiota. On arvioitu, että sairauspoissaoloista kertyy miljardiluokan kustannukset työnantajille ja yhteiskunnalle. Jos flunssan kesto lyhenee muutamalla päivällä ja sairauspäivät vähenisivät, koituisi siitä merkittävät kansantaloudelliset säästöt.

Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten aikana vähäiset ihmiskontaktit, hengityssuojainten käyttö sekä hyvä käsihygienia vähensivät merkittävästi tavallistenkin virusperäisten hengitystieinfektioiden esiintymistä. Nyt, koronarajoitusten poistuttua, virukset ovat alkaneet liikkumaan keskuudessamme tavanomaiseen tapaan, ja sairastuvuus tavallisiin flunssiin on lisääntynyt. On olemassa viitteitä siitä, että pitkien koronarajoitteiden aikana elimistömme immuunijärjestelmä ei tunnista enää yleisimpiä flunssaviruksia ja siksi tästä flunssasesongista saattaa tulla normaalia hankalampi. Sama koskee myös influenssaviruksia, joita on esiintynyt viimeisen kahden vuoden aikana hyvin niukasti, toteaa erikoislääkäri Heikki Karinen.

Sinkkiasetaattispray

Tutkimusten mukaan paikallisesti nieluun annosteltu sinkkiasetaatti lyhentää merkittävästi flunssan kestoa. Kanadassa julkaistussa raportissa (Science 2012) oli yhdistetty tulokset kolmesta satunnaistetusta lumekontrolloidusta tutkimuksesta. Flunssan kesto lyheni keskimäärin 42 %.

Helsingin ja Sydneyn yliopistojen yhteistyönä tekemässä raportissa arvioitiin puolestaan paikallisesti vaikuttavan sinkkiasetaatin vaikutusta flunssan oireisiin (Hemilä 2015). Sinkkiasetaatti lyhensi flunssaan liittyvän nuhan kestoa 34 %, nenän tukkoisuutta 37 %, kurkun karheutta 33 %, käheyttä 43 % ja yskää 46 %.

”Julkaistujen tieteellisten tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että suurella annoksella paikallisesti vaikuttavaa sinkkiasetaattia on voitu osoittaa flunssan oireiden keston merkittävää lyhenemistä”, sanoo erikoislääkäri Heikki Karinen.

Nopea annostelu

Sinkkiasetaatti on antiviraalinen aine, joka estää virusten lisääntymisen. Lisäksi se käynnistää paikallisesti elimistön puolustusreaktion. Virusten määrä nielussa on suurin flunssan oireiden ilmetessä. Tästä syystä paras teho saavutetaan, kun sinkkiasetaattisprayn käyttö aloitetaan 24 tunnin sisällä oireiden ilmaantumisesta ja sitä jatketaan koko sairauden ajan. Päiväannostuksen on oltava vähintään 75 mg.

Suomalainen innovaatio

Suomalainen Pharmia Oy on ensimmäisenä kehittänyt sinkkiasetaatista nieluun suihkautettavan sinkkiasetaattivalmisteen, joka vaikuttaa paikallisesti viruksiin. Valmisteen koostumus tukee aktiiviaineiden pysymistä nielun limakalvoilla, mikä tehostaa vaikutusta.

Valmisteessa on sinkkiasetaatin lisäksi sorbitolia ja glyserolia, jotka vähentävät nielun turvotusta, kosteuttavat kurkkua ja lievittävät oireita. B 5 -vitamiini hoitaa virusinfektion aiheuttamia limakalvovaurioita.

Valmiste on tarkoitettu yli 12-vuotiaille. Sitä voidaan käyttää myös raskauden ja imetyksen aikana. Valmiste on luokiteltu CE-merkityksi lääkinnälliseksi laitteeksi. Suomessa valmistetta myydään apteekeissa nimellä FluAcute Zinc+.

Flunssafaktat:

Oireiden kesto on keskimäärin viikko, yskäoireet voivat jatkua jopa kolme viikkoa.

Flunssan hoitona on lepo ja oireiden (kurkkukipu, kuume) helpottaminen lääkkeillä. Uusien tutkimuksien mukaan viruksen aiheuttaman flunssan kestoa voidaan lyhentää ja oireita helpottaa paikallisesti nieluun annosteltavalla sinkkiasetaatilla.

Influenssa on influenssaviruksen aiheuttama, nuhakuumetta vakavampi sairaus. Rokote suojaa influenssalta ja sen vakavilta jälkitaudeilta.

Voimakas kurkkukipu ja korkea kuume voivat olla merkkejä streptokokkibakteerin aiheuttamasta nielutulehduksesta (”angiina”), joka kuuluu aina lääkärin hoitoon.

