Folk Metal Big 5 kertoo Suomi-bändien nousun kansainväliseksi ilmiöksi

Kun kansanmusiikkivaikutteinen metal nousi vuosituhannen vaihteessa maailmanlaajuiseksi ilmiöksi, viidellä suomalaisbändillä oli siinä ohittamaton asema.

Folk Metal Big 5 – suomalaiset folk metal -jättiläiset kertoo viidestä varsin omintakeisesta suomalaisbändistä, jotka nostivat kansanmusiikkivaikutteisen metallin maailmanmaineeseen. Ensiferumin, Moonsorrow'n, Finntrollin, Turisaksen ja Korpiklaanin jäsenet muistelevat kirjassa uransa alkuaikoja ja kertovat värikkäin sanakääntein kommelluksista, joita matkalla maailmanmaineeseen sattui. Ääneen pääsee myös Amorphis, jonka Tales from the Thousand Lakes (1994) toimi lähtölaukauksena kotimaiselle folk metal -suuntaukselle.

Folk metal on kiistelty genre, jonka sisälle mahtuu lähes yhtä monta alalajia kuin bändiäkin. Kirjassa pohditaan lajityypin syntyä, sen ominaispiirteitä, myyttejä sekä vahvoja kytköksiä romantiikkaan taiteenlajina. Miten Suomen luonnosta ja esikristillisten aikojen pakanakulttuurista ammentavat bändit ponnistivat menestyslevyihin ja maailmankiertueille?

Termi Folk Metal Big 5 on kirjassa käsiteltyjen yhtyeiden sisäpiirivitsi, joka juontaa juurensa thrash metalin Big Fourista eli Metallicasta, Megadethista, Slayerista ja Anthraxista.

Kirjan on kirjoittanut Markus Laakso (s. 1976). Hän on pitkän linjan musiikkitoimittaja, valokuvaaja ja muusikko. Like julkaisi häneltä teoksen Amorphis vuonna 2015.