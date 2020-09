Folkhälsan Swimrun – haaste, joka sopii niin eliittiurheilijoille kuin aloittelijoillekin!

Folkhälsan Swimrun järjestetään nyt seitsemättä vuotta peräkkäin, lauantaina 19. syyskuuta 2020 Nuuksion kansallispuistossa Espoossa. Kilpailijoiden valittavana on neljä eri matkaa, joista kaksi sopii niille, joilla on aiempaa kokemusta lajista, ja kaksi uusille osallistujille, jotka haluavat kokeilla lajia ensimmäistä kertaa – sekä heille, jotka vain haluavat nauttia kisan tunnelmasta ja upeasta luonnosta.

Swimrunin turvallisuusjärjestelyt ovat mittavat, ja tänä vuonna järjestäjät ovat myös ottaneet covid-19-tilanteen huomioon suunnitellessaan kisaa. Säännöissä painotetaan, että osallistujien on vaalittava luontoa, ja täksi vuodeksi Merit Race- ja Endurance-matkojen ratoja on muutettu hieman Nuuksion luonnonsuojelualueeseen tehtyjä muutoksia kunnioittaen.

Tapahtuma järjestetään kansallispuiston kauniissa, mutta haastavassa maastossa. Tapahtumassa kilpaillaan kahden hengen joukkueissa. Parit juoksevat yhdessä järveltä toiselle ja uivat järvien poikki. Jokaisella matkalla on kolme sarjaa: miesten sarja, naisten sarja ja sekasarja. Super Sprint -matkalle ilmoittaudutaan yksittäisenä kilpailijana, mutta tuolloinkin matkan voi suorittaa kaverin kanssa. Tämän vuoden uutuutena myös Endurance-matkalle voi osallistua yksittäisenä kilpailijana (Endurance Solo).

Super Sprint -kilpailu (juoksu 7 km, uinti 1 km) on täydellinen tapa tutustua Swimruniin, jos olet kiinnostunut tai utelias lajia kohtaan. Super Sprint on myös täydellinen matka sinulle, joka haluat vain nauttia kilpailun ilmapiiristä ja Nuuksion kansallispuiston upeasta luonnosta. Super Sprint -matkalle et tarvitse joukkuetta – kaikki osallistujat ilmoittautuvat yksittäisinä kilpailijoina. On kuitenkin täysin sallittua sopia kaverin kanssa kisan suorittamisesta yhdessä. Kaikille osallistujille on ajanotto, mutta Super Sprintissä ei ole varsinaista kilpasarjaa. Olemme keväällä ja loppukesästä järjestäneet ilmaisia treenejä osallistujille, jotka ovat halunneet tutustua kilpailureittiin.

Sprint by Keradur -matka (juoksu 12 km, uinti 2,4 km; kork. lis. 675 m) sopii erityisesti aloittelijoille, jotka haluavat kokeilla lajia, nauttia kisasta ja sen tuomasta elämyksestä sekä Nuuksion kansallispuiston kauniista luonnosta. Matka ei vaadi erityisen kovaa harjoittelua, mutta suosittelemme jonkin verran kestävyys- ja uintitreeniä ennen kisaa. Olemme järjestäneet kesän ja alkusyksyn aikana harjoitustapahtumia.

Endurance-kisan (juoksu 21 km, uinti 3,4 km; kork. lis. 500 m) pituus on ÖtillÖn ja Sprint by Keradur -matkojen välimaastossa. Juoksuosuudet ovat suhteellisen nopeita ja matkan varrelta löytyy paljon haasteita, kuten kisan huipentava Swinghill-laskettelurinne.

Endurance Solo: sama kuin yllä, mutta osallistut yksin, et parin kanssa. Tämän vuoden uutuus!

ÖtillÖ Merit Race (juoksu 33 km, uinti 5,8 km) koostuu teknisesti vaativasta juoksusta poluilla ja metsäteillä, nopeista hiekkatieosuuksista ja melkein pystysuorista nousuista. Vuoden 2020 Folkhälsan Swimrun on yksi harvoista ÖtillÖ Merit Race -kilpailuista, jotka järjestetään kaudella 2020.

