Folkhälsan Swimrun järjestetään kuudetta kertaa 21.9.2019 Nuuksion kansallispuistossa Espoossa

Kilpailureitti kulkee kansallispuiston kauniin mutta haastavan maaston läpi. Tapahtumassa kilpaillaan pareittain. Parit juoksevat yhdessä järveltä toiselle ja uivat järvien poikki. Folkhälsan Swimrun-kisassa on neljä eri matkaa, joissa kaikissa on kolme sarjaa: miesten, naisten ja sekasarja.

ÖtillÖ Merit Race koostuu raskaista nousuista sekä yhdistelmästä nopeita ja teknisiä juoksuosuuksia. Vuoden 2019 kisa on yksi ensimmäisistä ÖtillÖ Merit Race -kilpailuista kaudella 2020.

Endurance on pituudeltaan ÖtillÖ ja Sprintmatkojen välillä. Endurance-matkan juoksuosuudet ovat suhteellisen nopeita ja matkan varrelta löytyy paljon haasteita, kuten kisan huipentava Swinghill-rinne.

Sprint by Keradur sopii erityisesti aloittelijoille, jotka haluavat kokeilla lajia ja nauttia kisasta ja sen tuomasta elämyksestä. Hyväksytty suoritus Sprint by Keradur-kisassa ei vaadi erityisen kovaa harjoittelua, mutta suosittelemme jonkin verran kestävyys- ja uintitreeniä. Olemme järjestäneet kesän ja alkusyksyn aikana harjoitustapahtumia, joissa on päässyt tutustumaan Swimrunin maisemiin ja itse lajiin.

Super Sprint‑matka on aloittelijoiden sarja kaikille Swimrunista kiinnostuneille. Se sopii täydellisesti niille, jotka haluavat päästä osalliseksi tapahtuman ilmapiiristä ja nauttia Nuuksion kansallispuiston upeasta luonnosta. Kisasta nauttiaksesi et myöskään tarvitse joukkuetoveria, vaan voit ilmoittautua yksittäisenä kilpailijana. Voit silti halutessasi myös kutsua kaverin mukaan ja suorittaa matkan joukkueena. Super Sprint -matkalla on ajanotto kaikille osallistujille, muttei varsinaista kilpasarjaa. Järjestimme keväällä ja loppukesällä yhteistreenejä osallistujille, jotka halusivat tutustua reittiin.

Ohessa Swimrun esite.

www.folkhalsan.fi/fi/swimrun