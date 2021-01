Foodmec hakee asiakkailleen parhaat ratkaisut kansainvälisestä laitetarjonnasta

Oy WMA Invest Ab yhdistää omistamiensa JTJ-Sales Oy:n ja Oy Mesmec Ab:n laitevälitysliiketoiminnan. Uusi yritys toimii nimellä Foodmec Oy.



– Haluamme tarjota asiakkaillemme koko tietotaitomme elintarviketeollisuuden prosessien kehittämiseksi. Keskitämme lisää resursseja asiakastyöhön. Molemmilla toimijoilla on pitkiä asiakassuhteita, jotka hyötyvät yhteisestä tarjonnasta ja kokemuksesta, kertoo Foodmec Oy:n toimitusjohtajana aloittava Anders Asplund. Hän jatkaa myös varatoimitusjohtajana vuonna 1989 perustetussa Oy Mesmec Ab:ssa, joka jatkaa toimintaansa keskittyen ydinosaamiseensa.



– Mesmecin laitevälityksen ja JTJ-Salesin liiketoimintojen yhdistäminen on täysin 2018 tehdyn liiketoimintakaupan strategian mukaista. Foodmec tulee tekemään tiivistä yhteistyötä sisaryhtiönsä Mesmecin kanssa hyödyntäen mm. sen vahvaa suunnitteluosaamista sekä projektipalveluita, Asplund kiteyttää.



Laajan prosessiosaamisensa avulla Foodmec toimittaa laitteita ja ratkaisuja mm. lihanjalostus-, valmisruoka-, teurastamo- ja kalanjalostusteollisuuteen, leipomoihin sekä vihannesten käsittelyyn. Päämiehet ovat tunnettuja teknologiavalmistajia, joiden laitteista Foodmec tarjoaa ratkaisut asiakkaan tuotantoprosessin tarpeisiin.



Tehokkuus, laadunvarmistus ja turvallisuus edellyttävät yhä kehittyneempää teknologiaa. ­ – Esimerkiksi vaatimukset vierasesineiden tunnistamisessa kasvavat jatkuvasti. Haluamme tuoda laajemmin kansainvälisen prosessiautomaation asiakkaidemme käyttöön, kertoo Foodmecin liiketoimintajohtaja Jan Isaksson.



Foodmecin toimipaikat pysyvät Kokkolassa ja toistaiseksi Helsingissä. Henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä. – Osaajamme ovat pitkään alalla työskennelleitä ammattilaisia, joten tietotaidon jakamisesta syntyy asiakkaille lisäarvoa, Anders Asplund sanoo.



–Me JTJ-Salesin entiset vetäjät jatkamme yhdistymisvaiheessa tukemassa uutta yritystä, kertovat JTJ-Salesin johdossa toimineet Jukka Alanen ja Juha Riekkinen. Ymmärsimme heti, että toimintojen yhdistymisestä syntyisi selkeitä liiketoiminnallisia hyötyjä.



Sekä Alanen että Riekkinen ovat siirtymässä eläkkeelle keväällä 2021.



Foodmec on vahvistanut osaamistaan myös rekrytoimalla lisää henkilökuntaa. – Olemme onnistuneet rekrytoinneissa erinomaisesti ja Foodmecissa aloittaa kolme uutta elintarvikealaa hyvin tuntevaa ammattilaista. Lähdemme innoissamme kohti uusia haasteita tiimimme kanssa, Jan Isaksson toteaa.



Lisätietoja:

www.foodmec.com

Anders Asplund, Foodmec Oy, toimitusjohtaja, p. 050 505 0587



Jan Isaksson, Foodmec Oy, liiketoimintajohtaja, p. 040 129 2339



Jukka Alanen, Senior Advisor, p. 0400 717 221



Juha Riekkinen, Senior Advisor, p. 040 505 7656