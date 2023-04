Foodora lanseeraa uuden palvelun - aloittaa saman päivän päivittäistavarakaupan kuljetukset Keravalla

“Palvelumme ydin on kaikkien tarvittavien ostosten nopea toimitus asiakkaan kotiovelle. Aloitimme Suomen suurimmissa kaupungeissa, mutta nyt laajennamme Keravalle, jossa näemme paljon potentiaalia. Uskomme, että palvelumme helpottaa keravalaisten arkipäivää, kertoo Foodora Marketista vastaava liiketoimintajohtaja Anni Ahnger.

Foodora Marketin valikoima sisältää ruokatarvikkeiden lisäksi myös kattavan valikoiman muita tuotteita, joita kodissa tarvitaan. Marketista voi tilata muun muassa siivoustarvikkeita, hygieniatuotteita ja kodin muita tavaroita.

Kerava on ensimmäinen paikkakunta, jossa Foodora Market testaa saman päivän kuljetuksia päivittäistavarakaupan ostoksille. Pilottivaihe kestää noin kuukauden. Kokeilun aikana Foodora Market on auki torstaista lauantaihin 9-18 välisenä aikana. Foodoran toimitusalue on Keravalla on laaja; se ulottuu Kytömaalta Vantaalle Korsoon, sekä Tuusulan Lahelasta Sipoon Talmaan. Jos pilotin tulokset ovat positiviiset, on kokeilu tarkoitus vakinaistaa ja tuoda myös muihin kehyskuntiin, kuten Tuusulaan ja Järvenpäähän.

Foodora Market tarjoaa maksuttoman kuljetuksen suoraan ovelle yli 60 euron tilauksissa. Kuljetusmaksu on 3,90 euroa 30-60 euron hintaisille tilauksille, ja pilotointivaiheessa 30 euroa on tilausten minimiarvo.

“Pystymme tarjoamaan nopean toimituksen vain kolmasosalla kilpailijamme toimitusmaksusta, ja maksuttoman kuljetuksen yli 60 hintaisille tilauksille. Haluamme palvella kuluttajaa tässä vaikeassa tilanteessa, jossa kukkaron nyörit ovat tiukemmalla, ja moni pohtii, mistä voi säästää. Vaikka olemmekin huomanneet että erilaiset toimijat ovat aktivoituneet kotiinkuljetuksissa myös kehyskuntien suhteen, kukaan muu ei pysty tarjoamaan kuljetusta yhtä nopeasti ja halvalla kuin me”, Anni Ahnger kertoo.