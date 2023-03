Foodoran Suuri suomalainen ruokabarometri paljastaa: yli 90 prosentilla suomalaisista inflaatio vaikuttaa ruokaostoksiin - näistä ruoka-aineista säästetään

Erityisesti ostoskorien hinnannousu näkyy liha- ja kalatuotteissa. Vain reilu kolmas suomalaisista ostaa lihaa ja kalaa yhtä paljon kuin aikaisemmin. Syynä on liha- ja kalatuotteiden nousseet hinnat, jotka rasittavat suomalaisten rahapusseja. Kaikkiin tuloluokkiin kuuluvat suomalaiset pihistelevät myös herkkujen ostamisen yhteydessä.

Lihan ja kalan käyttö on pysynyt ennallaan vain reilulla kolmanneksella suomalaista kotitalouksista. Suomalaisten ostomahdollisuudet ovat polarisoituneet; samaan aikaan reilu viidennes joutuu säästämään lastenruokien kohdalla, kun taas 13 prosenttia pystyy jopa panostamaan niihin. Samalla neljännes suomalaisista säästää hedelmistä ja vihanneksista.

“Ihmiset haluavat lapsilleen parasta, mutta korkean inflaation vuoksi suomalaiset joutuvat kuitenkin säästämään terveellisen ja hyvän ruoan keskeisistä osista. Toivottavasti se ei ole kansanterveydellemme liian kallis hinta maksettavaksi”, sanoo Foodora Market -verkkoruokakaupan liiketoimintajohtaja Anni Ahnger.

On myös syytä muistaa, että kohonneet elinkustannukset näkyvät suomalaisten arjessa myös monella muulla elämänalueella. Taloustilanteesta huolimatta suomalaiset haluavat panostaa ruokaostoksissaan kotimaisiin tuotteisiin, ja erityisesti lapsiperheet satsaavat kotimaiseen ruokaan.

“Vaikka suomalaiset haluavat panostaa ruokaan, niin he joutuvat valitsemaan halvimman tuotteen. Erityisesti huonossa taloustilanteessa olevien tilanne on vieläkin kehnompi, sillä he joutuvat valitsemaan aina halvimman tuotteen, ja ajoittain he joutuvat jopa jättämään ruokaa ostamatta kohonneiden hintojen vuoksi”, harmittelee Anni Ahnger.

Suomalaiset säästävät ruoasta myös muilla tavoin. Nuoret aikuiset (25-34 –vuotiaat) ovat vaihtaneet kauppojen omiin tuotemerkkeihin, jotka ovat halvempia kuin tunnetuimmat, brändituotemerkit. Nuoret aikuiset jättävät myös tuotteita ostamatta heikentyneen ostovoiman vuoksi. Monet nuoret aikuiset asuvat sinkkutalouksissa. Se osaltaan selittää, miksi halvimman tuotteen ostaa useammin sinkkutalous.

“Suuri suomalainen ruokaarometrimme paljastaa, että tällä hetkellä ainoastaan hyvätuloisilla on varaa panostaa hyvään ja terveelliseen ruokaan entisellä tavalla, koska inflaatio vaikuttaa niin vahvasti ihmisten elämiin”, sanoo Anni Ahnger.

Eri puolueiden kannattajat panostavat myös eri asioihin. Kokoomusta kannattavat ostavat muita harvemmin halvimpia tuotteita. Keskustalaiset panostavat kotimaisiin tuotteisiin, vihreät ja vasemmistoliittolaiset panostavat luomutuotteisiin ja premium-merkkeihin. Myös Uudellamaalla suositaan luomutuotteita yleisesti muuta Suomea enemmän.

Foodoran Suuri suomalainen ruokabarometri -tutkimuksen toteutti Miltton Oy:n Research & Insight -tutkimustiimi Foodoran toimeksiannosta. Vastaajat rekrytoitiin Norstat Finlandin paneelista ja vastaukset kerättiin 7.12.–19.12.2022 välillä. Kyselyyn osallistui yhteensä 3 152 vastaajaa, ja vastaajat edustivat iältään ja sukupuoleltaan Suomen väestöä. Tutkimuksen kokonaisvirhemarginaali on 2 prosenttia suuntaansa.