Foodservice-tukkukauppojen myynti romahtanut koronakriisissä matkailu- ja ravintola-alan sulkemisen myötä

Matkailu- ja ravintola-alan rajoitukset iskevät myös monen muun alan liiketoimintaan. Foodservice-tukkukauppa kärsii äkillisestä asiakaskunnan menetyksestä.

Foodservice-tukkukauppa vastaa vähittäiskaupan ulkopuolisesta tavaranvälityksestä. Suurimmat asiakasryhmät ovat ravintoloiden, kahviloiden ja hotellien lisäksi suurkeittiöt esimerkiksi koulu- ja työpaikkaruokaloissa, sairaaloissa ja muissa julkishallinnon laitoksissa.

Vaikka itse foodservice-tukkujen toimintaa ei ole poikkeusolojen takia rajoitettu, matkailu- ja ravintola-alan merkittävät rajoitukset vaikuttavat niihin välittömästi. Myyntisaatavia jää tuloutumatta ja tulevat konkurssit tuovat luottotappioita. Lisäksi erilaisten yleisötapahtumien peruuntumisilla on huomattava vaikutus tukkuihin vielä pitkälle kesään. Alan toimitusketjuille tukitoimet ovat välttämättömiä.

Koronavirusepidemian aiheuttama ravintoloiden ja hotellien sekä esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sulkeminen on nopeasti hävittänyt valtaosan alan liiketoiminnasta, asiakaskunnasta riippuen 60–80 prosenttia. Vaikutukset foodservice-alihankintaketjuun ovat olleet yhtä dramaattiset. Take away -palvelut ja muut ruoan kuljetuspalvelut eivät korvaa menetettyä liiketoimintaa.

Sopeuttaminen aloitettu, tukitoimia tarvitaan

Foodservice-tukuissa sopeuttamistoimet on jo aloitettu ja työtä tehdään tässä vaiheessa hävikin pienentämiseksi. Toimitusketjut pyritään pitämään käynnissä, mutta jos varastoja joudutaan romahtaneen kysynnän takia ajamaan alas ja olemassa olevia kuljetus- ja toimitussopimuksia katkaisemaan, vaatii toimintojen palauttaminen ennalleen uusia neuvotteluja eikä tule käymään käden käänteessä.

- Pidämme tärkeänä nopeita tukitoimia etenkin asiakaskunnallemme. Laajan matkailu- ja ravintolasektorin toimitusketjua ei saa päästää katkeamaan. Alan uudelleenkäynnistäminen akuutin kriisin jälkeen tarvitsee ehdottomasti toimivan foodservice-tukkuportaan, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n foodservice-tukkukaupparyhmän puheenjohtaja Juha Mattila.

Foodservice-tukkukauppa on tärkeä osa huoltovarmuustoimintaa

Vaikeassa markkinatilanteessakin foodservice-tukut tekevät parhaansa palvellakseen yhteiskunnalle välttämätöntä ruokahuoltoa esimerkiksi sairaaloissa, vanhuspalveluissa ja päiväkodeissa.

- Tukuilla on myös tärkeä asema Suomen huoltovarmuusorganisaatiossa. Foodservice-tukkukauppaa tarvitaan sekä kriisin aikana että sen jälkeen, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto muistuttaa.

Päivittäistavarakauppa ry:hyn kuuluvat laajan valikoiman yleistukut ovat Heinon Tukku Oy, Kespro Oy, Meira Nova Oy, Suomen Palvelutukkurit Oy ja Wihuri Oy Aarnio/Metro. Vuonna 2018 yritysten liikevaihto oli yhteensä 2,1 miljardia euroa. Päivittäin joka toinen suomalainen käyttää foodservice-tukkukaupan yritysten palveluita ruokaillessaan ravintoloissa, kahviloissa tai työpaikka- ja kouluruokaloissa.