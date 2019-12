Föreslå vinnare till priset Helsingfors kulturgärning 2019

Tapulikaupungin kirjaston aukioloaikoja lyhennetään joulukuuksi 29.11.2019 11:54:21 EET | Tiedote

Tapulikaupungin kirjaston aukioloaikaa lyhennetään määräaikaisesti joulukuun ajaksi. 2.– 31.12.2019 välisenä aikana kirjasto on avoinna ma-to klo 9–18, pe klo 9–16 ja la klo 9–16. Koillis-Helsingissä sijaitsevan Tapulikaupungin kirjaston tilat ovat keskeisellä paikalla aivan Puistolan juna-aseman läheisyydessä. Kirjaston tilat ovat toisessa kerroksessa liikerakennuksessa, jonka alakerta on tyhjentynyt kaupallisista toimijoista. Kirjastoon mennään sisälle valvomattoman ala-aulan kautta. Ala-aulassa on ollut iltaisin levottomuutta, joka yltää myös kirjaston tiloihin.