Förkortade öppettider på Stapelstadens bibliotek i december

Helsingin keskustakirjasto Oodin ensimmäinen vuosi on ollut menestys 26.11.2019 08:00:00 EET | Tiedote

Helsingin keskustakirjasto Oodi täyttää 5. joulukuuta vuoden. 5.12.2018 avatun Oodin ensimmäinen vuosi on ollut menestys, sillä käyntimääräarviot on ylitetty jo reippaasti. Oodi on myös vuoden aikana palkittu useilla erilaisilla palkinnoilla ja positiivista yleisöpalautetta on saatu paljon. Torstaina 5.12. Oodissa juhlitaan 1-vuotissyntymäpäiviä monipuolisen ohjelman ja työn merkeissä.