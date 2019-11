Fortum aloittaa matkan kohti monipilviympäristöä IBM:n kanssa

Digitalisointi tulee vaikuttamaan tulevaisuuden energiajärjestelmiin.

HELSINKI, FINLAND - 11.11.2019: Energiayhtiö Fortum uudistaa monipilvistrategiansa vastaamaan muuttuvia energia-alan tarpeita. Strategiauudistus toteutetaan yhteistyössä IBM:n kanssa osana Fortumin digitransformaatiota.



Uusiutuvien energialähteiden sekä tehokkaiden ja ekologisten infrastruktuurien merkitys kasvaa, kun ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia yritetään hillitä ja samalla varmistaa riittävä energiansaanti kaikille. Uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko- ja tuulivoima ovat tuotoiltaan epävarmoja. Täyden hyödyn saamiseksi irti näitä energiamuotoja on tasapainotettava ja optimoitava. Tämä asettaa paineita nykyisille energiajärjestelmille toimia entistä tehokkaammin – digitalisointi on tässä merkittävässä roolissa.



Uudistamalla IT-infrastruktuurinsa ja siirtämällä nykyiset sovelluksensa monipilviympäristöön Fortum pystyy hyödyntämään dataa ja kehittämään uusia digitaalisia kyvykkyyksiä aivan uudella tavalla. Digitaaliset alustat antavat myös kuluttajille mahdollisuuden olla tulevaisuudessa osa energiaekosysteemiä esimerkiksi mahdollistamalla kotitalouksien käyttämättömän energian myynnin.



Vakaan monipilvistrategian luominen edellyttää oikeiden kumppaneiden löytämistä, joiden on osattava auttaa yritystä uusien pilvitoimintojen kehittämisessä, nykyisten sovellusten modernisoinnissa ja työkuormien hallinnassa. Fortum pyysi IBM:ltä asiantuntija-apua datan siirtämisessä, koostamisessa ja hallinnassa pilvessä. IBM työsti yhdessä Fortumin kanssa strategiaa, joka tuottaa liiketoiminnalle lisä-arvoa, määritteli prosessit, menetelmät ja sovellukset, jotka siirretään tai modernisoidaan pilvialustaa varten. Näin Fortum voi suunnitella paremmin tulevia digitalisaatioprojektejaan.



”Tärkeintä yhteistyössämme IBM:n kanssa oli se, että luotu pilvistrategia mahdollisti digitaalisen strategiamme toteutumisen. IBM:n tekemän perinpohjaisen ja ammattimaisen arvioinnin ansiosta kykenemme nyt vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja vauhdittamaan liiketoimintamme digitalisointia”, sanoo Fortumin Business Technology -toiminnosta vastaava johtaja Arun Aggarwal.



”Fortum on loistava esimerkki siitä, kuinka pilviympäristöön siirtyminen on paljon muutakin kuin vain pelkkä tekninen haaste, joka tuo enemmän arvoa yritykselle. Se on täydellinen muutos, joka vaatii muutoksen hallintaa alusta alkaen. IBM tapaa asiakkaita IT-infrastruktuurivalintojensa suhteen ja opastaa heitä pilvipalvelun avulla, joka parhaiten sopii heidän liiketoimintansa tarpeisiin”, sanoo IBM: n Euroopan pilvistrategiajohtaja Gaurav Mathur.





Fortum lyhyesti

Olemme johtava puhtaan energian yhtiö, joka kehittää ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdytykseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita energia-alan yrityksille sekä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme tekemään järkeviä energiavalintoja.