Franchisingketjut voimakkaassa kasvussa

Franchisingalan kasvuselvityksen mukaan suomalaiset franchisingketjut tarvitsevat jopa tuhat uutta yrittäjää ja viisituhatta uutta työntekijää.

70 prosenttia suomalaisista franchisingketjuista arvioi liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä kasvavan seuraavan vuoden aikana. Tiedot pohjautuvat franchisingalan kasvuselvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Folksam, Veritas, Ketju.fi-yrittäjärekrytointipalvelut sekä Suomen Franchising-Yhdistys.

Kyselyyn haastateltiin 175 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Tulokset julkistettiin Franchise News Day -tapahtumassa 25.9.

Franchisingsektorin kokonaiskooksi arvioidaan 5,5 miljardia euroa. Tutkimukseen osallistuneet ketjut arvioivat liikevaihtonsa kasvavan 6,4 prosenttia tämän vuoden ja 7,4 prosenttia ensi vuoden aikana.

”Kasvuselvityksen tulokset osoittavat, että franchising on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa liike-elämässä ja yhteiskunnassa. Franchisingtoimiala jatkoi kasvuaan myös taantuman aikana, ja näin nousukaudella se kasvaa selvästi muuta taloutta nopeammin. Näin franchisingin rooli työllisyyden ja kasvun moottorina vahvistuu jatkuvasti”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.

Franchisingyrittäjille kasvua lisätoimipisteillä

Kasvuselvitykseen osallistuneet ketjut työllistävät tällä hetkellä runsaat 80 000 työntekijää. Koko franchisingalan arvioidaan työllistävän yhteensä 100 000 suomalaista.

Kasvuselvitykseen osallistuneet ketjut odottavat tarvitsevansa Suomessa 3 800 uutta työntekijää vuoden 2018 loppuun mennessä. Koko franchisingsektorilla kasvu on yli 5 000 uutta työpaikkaa.

Suomessa toimivien franchisingketjujen toimipisteiden lukumäärä on ollut viime vuosina kasvussa. Tutkimukseen osallistuneet franchisingketjut arvioivat avaavansa ensi vuoden loppuun mennessä lähes tuhat uutta toimipistettä. Tällä hetkellä keskimääräisellä ketjulla on 35 toimipistettä ja yhä useammalla franchisingyrittäjällä on useita toimipaikkoja.

Erityisen voimakkaasti toimipisteiden lukumäärän odotetaan kasvavan palvelualan franchisingketjuissa. Samalla ketjut kertovat tarvitsevansa lähes tuhat uutta franchisingyrittäjää.

”Selvitys osoittaa, että franchisingketjut hakevat entistä voimakkaammin uusia yrittäjiä ja panostavat yrittäjien rekrytointiin. Näin franchising täyttää entistä paremmin yhteiskunnallista tehtäväänsä eli yrittäjyyden kynnyksen madaltamista”, Juha Vastamäki sanoo.