Fredman Group varustaa Bocuse d’Or -joukkueemme Food Tech -osaamisella

Maailman arvostetuimman kokkikilpailun Bocuse d’Orin kaksipäiväinen finaali alkaa tänään Lyonissa ja Suomen joukkueen tavoitteena kisassa on palkintosija. Kilpailumenestys paitsi tukee kisatiimimme jäsenten uraa, myös korostaa Suomen asemaa gastronomisella maailmankartalla. Keittiöammattilaistemme korkeaa gastronomista tasoa on varmistamassa myös teknologinen huippuosaaminen, jota edustaa kotimaisen Fredman Groupin rakentama älykkäiden keittiöiden johtamiseen tarkoitettu Fredman Food Tech -palvelukokonaisuus.

Suomea Bocuse d’Or -kokkikilpailun finaalissa edustava Ismo Sipeläinen ja hänen assistenttinsa Johan Kurkela ovat harjoitelleet kisaa varten päätoimisesti jo yli vuoden ajan. Kilpailussa perinteisesti hyvin menestyneen Suomen joukkueen varustaminen on tärkeä kansainvälistymismahdollisuus myös keittiöteknologiaan erikoistuneelle Fredman Groupille. Sen kehittämät älykkäät keittiönjohtamispalvelut automatisoivat ravintolan arkirutiineja ja helpottavat keittiöhenkilökunnan työtä minimoimalla ruoanlaittoon ja asiakaspalveluun kuulumattomia toimenpiteitä.

”Bocuse d’Or -kilpailu on testilaboratorio, jossa voidaan esitellä uudenlaista suomalaista ruoka-ajattelua. Siihen kuuluu keittiöosaamisen lisäksi myös huipputeknologian mahdollistama ensiluokkainen ruokaturvallisuus, vastuullisuus ja kestävät ympäristöarvot. Ruokamaailman kovimmat ammattilaiset ja mielipidevaikuttajat seuraavat Bocuse d’Or -kilpailuja ja niissä pärjääviä maita tarkkaan”, kertoo Fredman Groupin hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman ja jatkaa: ”Food Tech tulee meillä ja maailmalla olemaan seuraava iso ja pysyvä teema. Ruoan ja raaka-aineiden turvallisuus liitetään vahvasti Suomeen, minkä vuoksi meillä on mahdollisuus nousta ruokaturvallisuuden kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi myös ruokateknologian alalla.”

Suomalainen Fredman Food Tech on ammattikeittiöiden ja ravintoloiden omavalvontaan sekä keittiöiden tiedolla johtamiseen suunniteltu palvelukokonaisuus. Se skaalautuu niin pienten kuin suurten ammattikeittiöiden tarpeisiin. Se vapauttaa työaikaa omavalvonnan rutiineista parhaiden makujen valmistamiseen, minimoi ruokaturvallisuusriskit ja auttaa pienentämään hävikin määrää.

Palvelukokonaisuudessa Fredman Pro -mobiilisovellus on integroitu ravintolan päivittäisiin prosesseihin, ja laitteisiin ja tiloihin asennettavat Kitchen Robo anturit sensorit keräävät tietoa keittiöstä vuorokauden ympäri. Chefstein® kerää ruokaturvallisuuteen, keittiöhygieniaan, hävikkiin ja kestävään kehitykseen liittyvät tiedot yhdeksi näkymäksi helpottamaan johtamista ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Palvelun avulla ravintoloitsijan ei enää tarvitse pelätä kylmiöiden liiallista lämpenemistä tai pakastimen sulamista, sillä palvelu esimerkiksi hälyttää riskitilanteista jo ennen, kuin vahinkoa on tapahtunut. Suomessa kehitetty palvelukokonaisuus huolehtii omalta osaltaan myös siitä, että raaka-aineet säilyvät tuoreina ja oikean lämpöisinä aina raaka-aineiden vastaanotosta lautaselle saakka.

Suomen tavoitteena palkintosija

Suomi on ollut mukana Bocuse d’Or -kilpailussa 13 kertaa. Maamme paras sijoitus on Matti Jämsénin 4. sija vuonna 2015. Lisäksi olemme olleet kahdesti viidensiä ja kerran kuudensia. Tänä vuonna Suomen Bocuse d’Or -kilpailujoukkueeseen kuuluvat edustaja Ismo Sipeläinen, assistentti Johan Kurkela, presidentti ja Suomen tuomari Matti Jämsén, sekä valmentaja Tommi Tuominen. Sipeläinen ja Kurkela valmistavat kisassa kaksi kilpailuruokaa 14 hengelle 5 tunnissa 35 minuutissa. Molemmat tehtävät kunnioittavat ranskalaisen keittiötaidon mestareita, kilpailun perustajaa Paul Bocusea ja Joël Robuchonia.

”Tehtävä on erittäin haastava, mutta Sipeläisen tiimin valmistautumista läheltä seuranneena tiedän joukkueemme olevan mitalikunnossa. Suomalaisten yleinen kisamenestys on tukenut koko suomalaista ruokakulttuurityötä, mikä antaa mahdollisuuksia myös uudenlaisille suomalaisille ruoka-alan vientimahdollisuuksille niin tuote-, kuin palvelupuolellakin. On upeaa saada olla osa maailmanluokan mestarijoukkuetta ja tukea Sipeläistä ja Kurkelaa matkallaan kohti koko ruokaa rakastavan Suomen unelmaa”, lisää Peter Fredman.

Bocuse d’Orin finaali järjestetään Lyonissa 29.-30.1.2019. Suomi kilpailee toisena kisapäivänä 30.1. Suomen kilpailupäivän aikataulu:

9.00 Suomen kilpailusuoritus alkaa

14.00 Lautasannos valmis

14.35 Lihavati valmis

19.00 Palkintojenjakoseremonia, tulostiedot

Fredman Group on suomalainen perheyritys, joka tavoittelee täydellistä keittiötä ja taistelee parhaiden makujen puolesta. Yhdistämme tietoa, teknologiaa ja monipuolista ammattitaitoa paremman ruoan puolesta. Olemme ruokaturvallisuuden, omavalvonnan ja keittiöjohtamisen, ammattikeittiöiden korkean hygieniatason turvaamisen ja ruokahävikin vähentämisen taitureita. Asiakkaiden kanssa yhdessä kehitetyt Food Tech -palvelut ovat mukana sadoissa ammattikeittiöissä tehostamassa keittiön johtamista ja omavalvontaa. Fredmanin työvälineet, kuten Carita®-liinat, Comple®-ateriapalvelujärjestelmä ja Elmu®kelmu, tunnetaan kaikissa suomalaisissa ammattikeittiöissä. Fredman Group Oy:n liikevaihto tytäryhtiöineen on noin 24 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 80 henkilöä.