Fremantlen uusi draamasarja Rahti on Suomen ehdokkaana Nordisk Film & TV Fond -palkinnon saajaksi ensi viikolla alkavalla Göteborgin elokuvafestivaalilla

Fremantlen tuottama, Ylellä syksyllä 2021 ensi-iltansa saava Rahti draamasarja on Suomen ehdokkaana Göteborgin elokuvajuhlien tv-draamakilpailuun. Arvostettu Nordisk Film & TV Fond -palkinto myönnetään parhaasta käsikirjoituksesta.

Rahti -sarjan on luonut ja pääkäsikirjoittanut Matti Kinnunen. Kinnunen on myös ohjannut sarjan. Voittajan valitsee ammattilaisraati ja voittaja julkistetaan 3. helmikuuta. Göteborgin elokuvajuhlat on Pohjoismaiden tärkein elokuvafestivaali.

Rahti on 8-osainen draamasarja kansainväli­sestä ihmissalakuljetuksesta ja jou­kosta ihmisiä, jotka joutuvat sen kanssa tekemisiin: nuori eritrealai­nen nainen menettää miehensä ja kadottaa tyttärensä pakomatkalla Suomeen, rahavaikeuksiin ajautu­nut veljespari varastaa pakettiauton, jonka sisälle on kätketty ihmisiä, ja vuosia adoptiota jonottanut naisjuris­ti alkaa edunvalvojaksi lapselle, jonka vanhempien olinpaikasta ei ole tietoa.

Sarjan muut käsikirjoittajat ovat Johanna Hartikainen, Tarja Kylmä ja Veikko Aaltonen. Pääosissa ovat Evelyn Rasmussen Osazuwa (Norja), Johannes Holopainen (Suomi) ja Alain Azerot (Ranska). Sarjan ovat tuottaneen Kirsi Hatara, Rea Dominicy ja Joonas Hytönen.

Sarjaa on kuvattu Suomen lisäksi Maltalla, Italiassa, Saksassa sekä Ruotsissa.

Sarjan kansainvälisestä levityksestä vastaa Fremantle. Sarjan rahoittajia ovat YLE, Business Finland, Malta Film Commission, Nordisk Film & TV Fond, SVT, NRK, DR, RÚV sekä Suomen Elokuvasäätiö ja AVEK.