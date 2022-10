Freshabit LIFE IP -hanke päättyi, mutta työt vesiluonnon hyväksi jatkuvat

Hanketoimijat kokoontuivat syyskuun lopussa Helsingin Säätytalolle kuulemaan hankkeen valtakunnallisista tuloksista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kertoi pohjalaismaakuntien alueella toteutetuista töistä erittäin uhanlaisen jokihelmisimpukan pelastamiseksi ja vastaanotti Metsähallituksen luontopalvelujen kunniamaininnan tärkeästä työstä vesiluonnon hyväksi.

Hankkeessa tehdyistä vesistökunnostuksista on saatu lupaavia tuloksia, joiden perusteella kunnostuksilla on ollut monia hyviä vaikutuksia virtavesien ja niiden valuma-alueiden sekä lintuvesien tilaan ja monimuotoisuuteen. Työtä alueemme vesistöjen hyväksi jatketaan uusissa ja jo käynnissä olevissa hankkeissa.

Kunnostuksista hyötyvät ihmiset ja luonto

Vesistökunnostuksien tavoitteina oli vesilinnuston, jokihelmisimpukan, kalojen ja muun vesi- ja kosteikkoeliöstön elinympäristön parantaminen. Näiden tavoitteiden lisäksi kunnostuksilla edistettiin virkistyskäyttöä ja alueiden viihtyisyyttä, jolloin työstä hyötyvät ihmiset ja luonto.

Pohjanmaan jokien alueella kunnostuksia tehtiin lintuvesillä, puroissa ja joissa sekä valuma-alueita ennallistamalla ja poistamalla vaellusesteitä vesistöistä. Näiden lisäksi yhteistyötä lisättiin kohdealueilla suunnittelemalla työryhmissä, mitä toimenpiteitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa vesistöjemme hyväksi. Työryhmissä mukana oli mm. paikallisia maanomistajia, osakaskuntia sekä viranomaisia.

Toiminta jatkuu vesiluonnon hyväksi

Vaikka Freshabit LIFE IP -hanke päättyy, työ vesiluonnon hyväksi jatkuu. Hankkeen tavoitteena on ollut alusta lähtien saada hyvä kiertämään ja LIFE-raha poikimaan. Hankkeen ympärille on kerätty lisärahoitusta ja hankkeita, joilla jatketaan työtä luonnonmonimuotoisuuden turvaamiseksi. Merkittävä osa rahoituksesta Pohjanmaan jokien alueella on saatu mm. Maa- ja metsätalousministeriöltä sekä Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta ja vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Näiden lisäksi Lapväärtin-Isojoella on käynnistynyt vuonna 2021 uusi EU:n Life-rahoitteinen hanke, Life Revives, jonka tavoitteena on pelastaa joen jokihelmisimpukka sukupuutolta.

Yhteistyö jatkuu kauaskantoisesti Lapväärtin-Isojoella yhteisen vesivisiotyön merkeissä. Vesivision tarkoituksena on koota yhteen alueen asukkaat sekä eri alojen toimijat ja laatia yhdessä vesistölle tulevaisuuteen ulottuva näkemys sen käytöstä ja tilasta. Visiotyön myötä on muotoutunut kaikille yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä lisännyt tietoisuutta jokiluonnon erityislaatuisuudesta.