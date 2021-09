Frex-tuotteet ovat vastaus Suomen hiilinegatiiviselle maataloustuotannolle

Jaa

Suomalaiset Frex-tuotteet ovat herättäneet laajaa kiinnostusta keittiö- ja ravintola-alan ammattilaisten joukossa. Frex on mullistamassa koko perunoiden ja muiden juuresten sekä kananmunien tuotannon. Frex-alkutuotteiden ylivertainen maku ja rakenne sekä korkeat ravintoarvot syntyvät terveestä ja elävästä maaperästä. Lisäksi juurekset tuotetaan hiilinegatiivisesti.

Monet Euroopan ja Suomen Michelin-tähtikokit ovat ottaneet omakseen Frex-tuotteet. Suomessa tuotetut perunat, kananmunat ja nyt uusina tuotteina punajuuret viedään lähes käsistä.

Tämän päivän huipputeknologia mahdollistaa tuotantotavan, joka ottaa vauhtia vuosikymmenten takaa. Frex-tuotteiden ylivertainen maku ja rakenne sekä korkeat ravintoarvot syntyvät terveestä ja elävästä maaperästä.

Frexissä maaperää uudistetaan vuoroviljelyllä ja ns. peitekasveilla, joiden avulla ravinnetasapainoa säädellään: kaksi vuotta maaperän hoitoa, kaksi vuotta viljelyä.Tuloksena on tuotantotavan hiilinegatiivisuus, joka mahdollistaisi viljelijöiden osallistumisen päästökauppaan.

Suomen maatalouden siirtyminen samaan tuotantotapaan, jolla Frex-juurekset tuotetaan, ratkaisisi nopeutetusti Suomen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen vuoteen 2050 mennessä.

Frex-juuresten tuotantotapa sitoo tutkitusti hiiltä maaperään

Frex-menetelmän mukainen perunoiden viljely on tuottanut maaperän hiilensidonnasta innostavia mittaustuloksia. Frex-brändin omistaa ja tuotteiden kehittämisestä vastaa suomalainen kasvuyritys Skabam Oy.

”Meillä on mittausdataa ja statistiikkaa peltojen ravinnepitoisuuksien lisäksi myös maaperän hiilen sitomiskyvystä. Jatkossa teemme mittauksia yhä tarkemmin, sillä tulokset ovat jo nyt pysäyttäviä”, Skabam Oy:n Tapio Knuuttila kertoo.

Maaperän orgaaninen aines on noussut Frex-juuresten viljelyssä kolmen vuoden mittausjaksossa vakuuttavasti. Kyse on lupauksesta, että oikea viljelytapa sitoo ilmakehän hiilidioksidin peltoon tavalla, joka muuttaa viljelyn ongelmasta ratkaisijaksi.

On selvää, että nykyinen luonnonvarojen hyödyntäminen on ilmastonmuutoksen sekä lajikadon torjumisen näkökulmasta tiensä päässä. Suomen kannalta ratkaisu voisi olla maataloudessa. Mikäli Suomen 2,5 miljoonalla peltohehtaarilla tehtäisiin sama, maamme vuotuiset 44 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä voitaisiin sitoa maaperään valitsemalla Frex-juuresten viljelytapa.

”Jos siirtyisimme samaan tuotantotapaan, jolla Frex-juurekset tuotetaan, Suomen virallinen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä voitaisiin aikaistaa ja samalla vuoden 2050 tavoite hiilinegatiivisuudesta täyttyisi jo aiemmin”, Knuuttila väläyttää.

Jos tähän mentäisiin, ongelmaksi mielletty Suomen maatalous olisi osa ratkaisua tavalla, jossa maamme muuttuisi päästöoikeuksien myyjäksi EU-tasolla.

"Se, minkä perunan kuluttaja tai kokki valitsee koti- tai ravintolalautaselle, ei ole yhdentekevää. Oikean valinnan lisäksi saa vielä terveyttä tukevat korkeat ravintoarvot sekä huippumaun", Pia Tapio-Knuuttila tähdentää.

Frex-perunat ovat kärkituote

Asiantuntijoiden mukaan maatalouden ja ihmisen toiminnan aiheuttama lajikato on jopa ilmastonmuutosta vakavampi ilmiö. Skabam Oy:n missiona on yhdistää tuotantomenetelmien ja lopputuotteiden ympäristöystävällisyys, maaperän ja eläinten hyvinvointi, korkeat ravintoarvot ja paras mahdollinen raaka-aineen ominaismaku.

Periaate koskee tietenkin myös Frex-perunoita ja uutuustuotetta punajuurta. Hyvän ruoan rakastajien ja Michelin-tähtikokkien niin Suomessa kuin Keski-Euroopassa käyttämät Frex-perunat ovat tällä hetkellä Skabam Oy:n päätuote.

On hyvä muistaa, että Frex ei ole perunalajike, vaan perinteisten viljelymenetelmien, maaperän parantamisen, hiilinielun ja huipputeknologian analytiikan yhdistävä tuotantotapa, jonka laajempi käyttöönotto muuttaisi koko maanviljelyn luonteen ilmastohaitasta ilmastohyödyksi.

Frex-perunoiden tuotantotapa on osoittanut, että perinteisten viljelytapojen, maan parantamisen ja teknologian yhdistäminen maaperän uudistamiseksi sitoo ilmakehän hiiltä enemmän kuin on oletettu – jopa ratkaisuksi asti.

Koti- ja ravintolakeittiöissä on nyt valinnan paikka. Maataloutta on jo totuttu pitämään ympäristön kannalta hankalana yhtälönä, sillä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat lannoitteet ja torjunta-aineet tuottavat monilukuisen määrän ongelmia sekä köyhdyttävät maaperän viljelyyn kelpaamattomaksi ja johtavat lopulta eroosioon.

Frex-kananmunien huippumaun takana on hyvinvointirehun vuosien kehitystyö

Kaikkien Frex-tuotteiden ja siten myös uudelle tasolle nostettujen kananmunien, Frex-munien, taustalla on vuosien kehitys- ja tutkimustyö. Frex-tuotteet päätyvät markkinoille vain ja ainoastaan, kun tuote on täydellisen valmis.

Frexin ajatuksena on yhdistää tuotantomenetelmien ja lopputuotteiden ympäristöystävällisyys, maaperän ja eläinten hyvinvointi, korkeat ravintoarvot ja paras mahdollinen raaka-aineen ominaismaku. Frex-kananmunien tuotannossa munivien kanojen rehun kehittäminen on ollut keskeinen innovaatio.

”Halusimme tuoda markkinoille ilman soijaa, kalajauhoja ja geenimuunneltuja raaka-aineita tuotetut kananmunat. Lopulta uusi innovaatio edellytti rehuseokseen uusia raaka-aineita kuten hampun käyttöönottoa”, Knuuttila selvittää.

Kananmunan maku on erityisen herkkä sille, mitä kana syö. Lisäksi se, että kana voi hyvin, vaikuttaa lopputulokseen. Kanan hyvinvointirehun kehittämisvuosiin kuului myös munien makuvirheitä ennen kuin ainesosien oikea suhde löytyi.

”Tuotekehityksen avaintekijä oli oikeanlaisen suhteen löytäminen rehussa oleville komponenteille. Tulos ilmenee heti kananmunan ravintoaineiden määrässä, maussa ja rakenteessa”, Knuuttila sanoo.

Tiivistä kehitys- ja tutkimustyötä yhdessä rehunvalmistajan kanssa

Yhteistyö varsinaissuomalaisen rehunvalmistajan Rehux Oy:n kanssa käynnistyi muutama vuosi sitten, kun Skabam Oy:n Tapio Knuuttila ja Pia Tapio-Knuuttila ottivat yhteyttä Rehuxin konttoriin ja kertoivat ajatuksistaan tuottaa herkullisen makuisia kananmunia uudenlaisella rehustuksella. Siihen saakka Knuuttilat olivat tehneet pitkään kehitystyötä omin voimin mm. yhdessä tunnettujen kokkien Pekka Terävän ja Jari Vesivalon kanssa.

Rehuxin reseptuurista vastaava Terhi Hemmilä on luonut satoja erilaisia rehureseptejä kanoille. Rehuxilla oltiin pian varmoja, että uudet raaka-aineet eivät vaarantaisi kanan hyvinvointia, vaan päinvastoin parantavat sitä.

”Yleisin ruokintarehu suomalaisilla kanatiloilla on viljasta ja teollisesta tiivisteestä sekoitettu seos, mutta ryhdyimme yhdessä Skabamin kanssa tekemään kananrehua, jota ei Suomessa ole koskaan aiemmin tehty”, Rehux-rehutehtaan toimitusjohtaja Thomas Fagerholm kertoo.

Samalla Frex-munien rehukehityksessä syntyi täysin uudenlainen rehuresepti. Uusi tuoteinnovaatio tarkoitti monen uuden raaka-aineen käyttöönottoa. Pia ja Tapio Knuuttilalla olivat valmiiksi mietittyinä erikoisraaka-aineiden toimittajat, joten Rehux-rehutehtaalle jäi ratkaistavaksi tekninen toteutus mm. jauhatuskarkeuksien osalta.

Pienistä kotona sekoitetuista koe-eristä jalostettiin teolliseen valmistukseen sopiva resepti, jossa munan hyvän maun ja rakenneominaisuuksien lisäksi otettiin huomioon myös kanan hyvinvointi.

Rehussa käytetään noin 30 erilaista raaka-ainetta. Frex-rehu on soijaton ja kalajauhoton, eikä se sisällä geenimanipuloituja raaka-aineita.

”Frex-rehun proteiini on kotoisin kotimaisista raaka-ainelähteistä kuten hampusta, camelinasta, herneestä sekä kaurasta ja vehnästä. Suurin osa raaka-aineista tulee muutaman kymmenen kilometrin säteellä rehutehtaastamme”, Fagerholm perustelee.

Hyvinvoiva, tyytyväinen ja onnellinen kana munii huippumunia

Frex-kanamunan kuoren laatu on sileä ja munien koko tasainen, joka kertoo raaka-ainevalintojen olevan kanalle oikeanlaista. Frex-munan keltuaisen hieno väri tulee porkkanasta eikä keinotekoisista väreistä, joita yleensä monet alan toimijat käyttävät.

”Kanan hyvinvointirehun valmistusprosessi on kuin kokkailua, jossa eri raaka-aineiden olomuodot ja jauhatukset ovat tarkkaan mietittyjä. Ainesosien keskinäinen annostelu tapahtuu tarkasti tietokoneohjatuilla vaaoilla, mutta erona kotikokkailuun reseptissä olevista annostelumääristä ei saa poiketa”, Fagerholm muistuttaa.

Frex-rehun lopputuloksena on hyvinvoiva ja tyytyväinen kana, joka munii tasalaatuisen munan melkein joka päivä. Kanan syömä rehumäärä on 130 grammaa päivässä, joten tasalaatuisuus on tärkeää.

Frex-munia munivat kanat elävät vapaana lattiakanalassa Munatukku Nikulan tilalla Somerolla.

”Kanoja tutkittiin vuoden ajan, jotta varmistettiin niiden hyvinvointi Frex-rehua syötettäessä. Tähän kuului se, että päivittäin punnittiin rehut, munamäärät, munien keskipaino sekä muutaman viikon välein myös kanat, kertoo Munatukku Nikulan toimitusjohtaja Jukka Nikula.

Kanojen Frex-hyvinvointirehun ytimessä on kotimainen hamppu

Frex-rehuseoksen ytimessä on ympäristöystävällinen hamppu, jonka viljelyssä ei käytetä lainkaan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia torjunta-aineita. Hamppu myös sitoo hiiltä paremmin kuin rehuissa yleensä käytetty rypsi tai rapsi.

Frex-rehun hampun tuottaa kotimainen FoodFarm Oy. Hamppu on vastuullinen ja ympäristöystävällinen raaka-aine, sillä se sitoo hyvin hiiltä eikä tarvitse kemiallisia torjunta-aineita.

Lisäksi hampun tuotannon jäljitettävyys on erinomainen, sillä jokainen tuotantoerä on jäljitettävissä 100-prosenttisesti kotimaisten sopimusviljelijöiden pelloille jopa kylvösiemenerään asti.

”Hamppu on viljelykasvina hyvä maaperälle ja ilmastolle. Rypsin ja rapsin viljelyn ongelmaksi on muodostunut runsas kemiallisten torjunta-aineiden käyttö, joilla on todettu olevan haittavaikutuksia pölyttäjiin kuten mehiläisiin. Hamppu sen sijaan edistää luonnon monimuotoisuutta ja toimii ravintokasvina pölyttäjille”, kertoo toimitusjohtaja Jyrki Leppälä FoodFarmista.



Michelin-tähtikokki Sauli Kemppainen: Frex-tuotteet ovat kuin toiselta planeetalta

Yksi Frex-munista vakuuttunut kokki on kotimaahan palannut keittiömestari Sauli Kemppainen, joka kokkasi pari vuotta sitten Berliinin Savu-ravintolassaan Michelin-tähden. Kemppainen huomasi valtavan eron tavallisiin raaka-aineisiin, kun hän sai käsiinsä Frex-perunoita ja -kananmunia.

”Kun eteen osuu yksittäinen raaka-aine, josta innostut, alkaa tapahtua! Frex-kananmuna on ihan käsittämättömän hieno. En lakkaa ihmettelemästä, miten se käyttäytyy ja miten upeasti sen valkuainen hyytyy. Koko muna on aivan toiselta planeetalta!”, Kemppainen hehkuttaa.

Kemppainen oli ihmeissään, kun Frex-tuotteiden myötä hänen oppimansa ruoanlaiton perusasiat alkoivat toimia eri tavalla, mihin hän oli tottunut. Samalla mestarikokin reseptit menivät kerralla uusiksi.

”Tietenkin hoin, että maku, maku, maku. Testeissä meni satoja kanamunia sekä valtava määrä perunoita. Pienestä asiasta kasvoi iso seikkailu. Olo on kuin nuortuisi 30 vuotta ja aloittaisi kokkina alusta kaikkine uusine oivalluksineen”, Kemppainen kuvailee Frex-taivaltaan.

Perunoiden ja munien rinnalle tulleille Frex-punajuurille Kemppainen ennustaa valoisaa tulevaisuutta. Testikeittiöissä hän on jo kehitellyt uusia reseptejä aina marinoiduista punajuurista juureksen omaa makua korostaviin juomiin ja drinkkeihin saakka.

”Kehitin Frex-punajuuren mehusta chilillä ja aniksella maustetun drinkin. Siitä on tulossa takuuvarma hittituote”, hän kehuu.

Sauli Kemppaisen resepti "Täytetyt Frex-krepit keltuaiskastikkeella" on luettavissa linkin takaa:

https://www.frex.fi/post/sauli-kemppaisen-t%C3%A4ytetyt-frex-krepit-keltuaiskastikkeella