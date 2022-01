Friends & Brgrs jatkaa vahvaa kasvuaan ja kaksinkertaistaa työntekijöidensä määrän tänä vuonna

Suomen nopeimmin kasvava ravintolaketju jatkaa kasvuaan.



- Suomessa on parhaillaan käynnissä iso ulkona syömisen kulttuurin muutos, ja tätä trendiä vauhdittavat nuoret kuluttajat. Hampurilaistemme suuren kysynnän myötä etsimmekin nyt aktiivisesti toimitiloja ympäri maata, toimitusjohtaja Peter Fagerholm sanoo.

Voimakas kasvu luo myös monia uusia työpaikkoja.

- Konseptimme on, että valmistamme itse kaiken ruoan tuoreista, kotimaisista ja puhtaista raaka-aineista. Siksi tarvitsemme myös enemmän henkilökuntaa kuin monet muut ravintolat. Arvioimme työllistävämme yli 300 henkilöä pelkästään tänä vuonna, Peter Fagerholm sanoo.

- Tiimimme on meille tärkeä. He varmistavat, että tarjoamme hyvän kokemuksen kaikille asiakkaille. Onneksi Suomessa on paljon lahjakkaita nuoria.

Työtyytyväisyys on Friends & Brgrs:illa etusijalla. Yrityksen viimeisimmässä henkilöstötutkimuksessa yli 95 % vastasi, että he suosittelisivat yritystä ystävilleen.

- Olemme monelle tiimin jäsenelle ensimmäinen työpaikka. Tietysti tunnemme suurta vastuuta ja haluamme tarjota turvallisen työpaikan ja hyvän alun työelämälle, Peter Fagerholm sanoo.

Tietoja Friends & Brgrsista:

Perustettiin vuonna 2014. Ravintoloita on jo 18 ympäri Suomea. Henkilöstö koostuu noin 300 osa- ja kokoaikaisesta työntekijästä.

Sijoittui Suomen arvostetuimmaksi ravintolaketjuksi Taloustutkimuksen viimeisimmässä valtakunnallisessa tutkimuksessa (Suomi tänään 2021 Pikaruoka- ja kahvilaketjut).

Suunnitelmissa on avata tänä vuonna 10 uutta ravintolaa. Vahvistetut avaukset Lahdessa, Vantaalla (Myyrmäki) ja Helsingissä (Lauttasaari ja Itäkeskus).

Lisätietoja:

Peter Fagerholm, toimitusjohtaja

Puh. +358 50 553 3665

peter.fagerholm@friendsandbrgrs.com

Kuvia mediakäyttöön löytyy täältä.