FSP ja Zeroten ovat sopineet uusasiakashankinnan ja viestinnän ulkoistuksesta

Jaa

FSP Finnish Steel Painting Oy siirtää kaiken sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä uusasiakashankinnan Zeroten Oy:lle. Sopimuksella yritykset vahvistavat olemassa olevaa kumppanuuttaan, sillä Zeroten on jo aikaisemmin vastannut FSP:n markkinoinnista. Liikkeenluovutuksen yhteydessä FSP:n henkilökuntaa siirtyy vakituisesti Zerotenin palvelukseen. Tulevaisuudessa Zeroten rekrytoi tarvittaessa itsenäisesti uutta henkilöstöä FSP:n tarpeisiin.

Asiantuntijamyynnin ulkoistaminen on poikkeuksellista. Uusasiakashankinnan siirtäminen taholle, joka vastaa myös yrityksen markkinointiviestinnästä on uusi tapa toimia. Zeroten on vastannut FSP:n markkinointiviestinnästä jo vuodesta 2015. Tiiviin yhteistyön tuloksena Zeroten on aktiivisesti rakentanut FSP:n brändiä, vahvistaen yrityksen liiketoimintaa sekä lisäten tunnettuutta ja myyntiä. FSP:n uusasiakashankinnan ulkoistaminen on Zerotenin toimitusjohtaja Pasi Miettisen mukaan luonnollinen jatkumo yhteistyölle.

– Olemme vuosien kuluessa kasvaneet yhteen asiakkaamme kanssa. Zeroten pystyy tuottamaan FSP:lle tuloksellista myyntiä, sillä me ymmärrämme asiakkaamme liiketoimintaa, prosesseja ja teknologioita. Taustojemme ansioista osaamme valita oikeat myyntiargumentit ja ymmärrämme B2B-myynnin perusedellytykset, Miettinen kertoo.

Zeroten vastaa jatkossa FSP:n uusasiakashankinnasta. Myyntiprosessi tulee sisältämään markkinoinnin ja liidituotannon, asiakkaiden kartoituksen, yhteydenotot ja tapaamiset aina tarjouspyyntöihin asti. Miettisen mukaan kaiken markkinoinnin ja asiantuntijuutta vaativan asiakashankinnan yhdistäminen samalle toimijalle on poikkeuksellista.

– Substanssiosaamisemme asiantuntijamyynnissä on erittäin korkealla tasolla. Onnistumisemme takeena onkin, että osaamme keskustella FSP:n asiakkaiden kanssa omatoimisesti, Miettinen jatkaa.

Zeroten tukemassa FSP:n kansainvälistymistä

FSP tavoittelee kasvua, ja uusasiakashankinnan ulkoistaminen ennestään tutulle yhteistyökumppanille oli järkevä vaihtoehto. Ajatus ulkoistamisesta Zeroten:lle syntyi FSP:n puolelta.

– Zeroten on osoittanut osaamisensa niin markkinnoinnin, kuin alamme asiantuntijana. Olemme olleet tyytyväisiä heidän toimintatapoihinsa ja kykyyn ymmärtää toimialaamme sekä taloutta, sanoo FSP:n toimitusjohtaja Jarno Huttunen.

– FSP:n tavoitteena on kansainvälinen kasvu. Zeroten on kumppanimme myös uusilla markkina-alueilla. Brändin rakentamisen, markkinointiviestinnän ja uusasiakashankinnan ulkoistaminen Zerotenille lisää resurssejamme oman ydintekemisemme ja operatiivisen toiminnan kasvattamiseen. Zeroten siis tukee FSP:n kasvua, ja uskomme, että tällä uudenlaisella liiketoiminnan mallilla pystymme myös palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin, Huttunen lisää.

Sopimus liikkeenluovutuksesta solmittiin osapuolten välillä toukokuussa 2021 ja se astuu voimaan 1. päivä kesäkuuta alkaen. Palvelusopimuksen myötä FSP:ltä siirtyy yksi henkilö vakituisesti Zeroten:n palvelukseen.

– Olemme todella innoissamme ollessamme näin iso strateginen osa FSP:n tulevaisuutta. Uskomme, että pystymme jatkossa tarjoamaan samanlaisia palveluja myös muille asiakkaillemme ja keskusteluja on jo menossa. Tarkoituksemme on tulevaisuudessa rekrytoida lisää myyntihenkilöstöä sekä FSP:n että muiden asiakkaiden tarpeisiin, Miettinen kertoo.

Markkinointiviestinnän ja asiakashankinnan suhde syvenee

Zeroten integroi saumattomasti FSP:n uusasiakashankinnan ja markkinoinnin palvelut. Brändin rakentamisen ja taktisen markkinoinnin hyödyt saadaan ulosmitattua heti. Asiakkaan näkökulmasta uusasiakashankinnan ulkoistaminen on resurssien hallinnan lisäksi myös taloudellisesti kannattavaa. Toiminta on budjetoitua, ja näin ollen selkeästi hallittavissa.

Zeroten vastaa jatkossakin FSP:n markkinointiviestinnästä ja uuden palvelusopimuksen myötä tämä suhde syvenee entisestään.

– Jatkossa vastaamme myös FSP:n sisäisestä viestinnästä. Sopimuksen myötä hoidamme tonttiamme tulevaisuudessa entistäkin itsenäisemmällä otteella. Näillä muutoksilla mahdollistamme uudenlaisen työnjaon FSP:llä ja yritys pystyy kohdistamaan osaamisensa minne sitä eniten tarvitaan, tiivistää Miettinen.

FSP Finnish Steel Painting Oy on yksi Euroopan johtavista teollisuuden pintakäsittelyalan yrityksistä. Palveluksessamme on yli 300 alan ammattilaista ja liikevaihtomme vuonna 2021 on noin 26 M€.

Zeroten Oy on vuonna 2013 perustettu markkinointiviestinnän yritys. Yrityksen liikevaihto vuonna 2021 on noin 1,1 M€ ja se työllistää 14 henkeä. Zerotenilla on noin 40 asiakasta eri toimialoilta Suomessa ja lähialueilla.