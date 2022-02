FSP:n uusi nimi on nyt FSP For Surface Protection

FSP Finnish Steel Painting Oy tunnetaan vastaisuudessa nimellä FSP For Surface Protection. Aiemmin FSP:n markkinoinnissa käytetty tunnuslause on otettu käyttöön virallisena yritysnimenä helmikuussa 2022. Nimenmuutos koskee alkuun Suomen yhtiötä ja toteutuu myöhemmin myös muissa maissa, jolloin kaikki maayhtiöt siirtyvät yhden nimen alle.

FSP on toiminut kansainvälisesti jo noin 15 vuotta. Yrityksen strategiana on voimakas globaali kasvu. Uusi nimi kuvaa paremmin tämän hetken kansainvälistä yritystä ja se on helpompi omaksua myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Lähes kuudessa vuosikymmenessä pintakäsittelyalan jättiläiseksi

Porvoossa vuonna 1964 perustetun FSP:n voidaan todeta luoneen pohjan suomalaiselle teolliselle pintakäsittelylle. Yritys on kasvanut ja kehittynyt tasaisesti ja vuosikymmenten saatossa siitä on kasvanut kansainvälinen konserni. Tällä hetkellä FSP on yksi alan johtavista yrityksistä Euroopassa.

FSP työllistää yli 300 pintakäsittelyalan ammattilaista Suomessa, Puolassa ja Virossa. Konserni tarjoaa teollista pintakäsittelyä sekä siihen liittyviä asiantuntija- ja lisäarvopalveluita, kuten alalle täysin uudenlaisia teknologiaratkaisuja.

Nykymuotoinen FSP on syntynyt vuoden 2001 omistusjärjestelyiden seurauksena, kun kolme alan suurinta yritystä Suomessa yhdistivät voimansa muodostaen Suomen suurimman pintakäsittelyalan yrityksen – joka on nyt nimeltään FSP For Surface Protection.

Strategiana kasvaa maailman johtavaksi pintakäsittelyalan yritykseksi

Vuonna 2022 puhaltavat jälleen uudet tuulet yhtiön tähdätessä voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun. Nimenvaihdos koettiin luontevana toteuttaa muun uudistumisen yhteydessä.

– Olemme päivittäneet strategiamme ja meillä on erinomaiset edellytykset merkittävään laajentumiseen. FSP For Surface Protection kuvaa yritystoimintamme perustarkoitusta,; me suojaamme tuotteita korroosiolta ja muilta ympäristörasituksilta. Uusi nimi kertoo myös siitä, että uudistumme, kehitymme ja kasvamme kansainvälisesti, toteaa FSP:n toimitusjohtaja Jarno Huttunen.