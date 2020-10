FT Johanna Blomqvist haluaa haastaa todellisuuskäsityksesi

Filosofian tohtori Johanna Blomqvistin uutuuskirja ”Hypertodellisuus - Olet olemassa ja merkittävä” (Basam Books 2020) pohtii, millainen todellisuus on ja miksi sillä on väliä.

Miten suhtautua elämään ja sen haasteisiin? Ovatko ne todellisia? Mitä todella tiedämme todellisuudesta? Onko todellisuudella ja tietoisuudella yhteyttä? Elämmekö simulaatiossa?

Halu ymmärtää todellisuutta oli yksi syistä, miksi FT Johanna Blomqvist aikoinaan päätyi fyysikon uralle. Uutuuskirjassaan Hypertodellisuus – Olet olemassa ja merkittävä hän valottaa yleistajuisesti todellisuuden luonnetta ja ihmisen osaa eri hypoteesien, dokumentoitujen tapausten ja uusimpien – tieteen rajamaillakin tehtyjen – tutkimusten kautta yhdistäen näitä ennennäkemättömällä tavalla.

Kirjassa pohditaan myös aikaa, synkronisiteettia, vapaata tahtoa, sekä tieteen ja henkisyyden yhteyttä. Kaikki nämä yhdessä paljastavat todellisuudesta piirteitä, jotka ehkä sittenkin on mahdollista ymmärtää saman mallin puitteissa.

”Itse asiassa muutos on jo käynnissä ja uusi paradigma syntymässä. Moderni fysiikka on jo muuttanut maailmaa monelta kannalta, mutta ajattelumme tulee vielä perässä.”

Hypertodellisuus kertoo, miksi todellisuutta ei ole syytä ajatella mekanistisen materialistisesti. Kvanttifysiikka toi mukanaan mullistavia ajatuksia, jotka herättivät kysymyksen siitä, millainen rooli meillä on todellisuuden rakentumisessa: havainto vaikuttaa väistämättä siihen mitä tarkastellaan. Onko objektiivista todellisuutta edes olemassa? Onko meidän muutettava käsitystämme omasta roolistamme todellisuuden osana?

Hypertodellisuus osoittaa, että muutoksen aika on tullut: ”Planeettamme ei kestä enää elämistä vanhalla tavalla. On aika ymmärtää oma merkityksemme ja vaikutuksemme todellisuuteen.” Blomqvist tarjoaa lukijalle uudenlaisen, tieteellisesti perustellun ja henkisen elämän lainalaisuuksia uudella tavalla avaavan käsityksen todellisuudesta. Uusi todellisuuskäsitys kiteytyy viiteen periaatteeseen, jotka jo huomaamattamme hallitsevat elämäämme. Ajattelun ja toiminnan rakentaminen tietoisesti näiden periaatteiden varaan on askel uuteen ymmärrykseen todellisuudesta, jossa olet olemassa ja merkittävä osallistuja. Sukella Hypertodellisuuteen!

”Juuri nyt on hyvä hetki pysähtyä ja kysyä: Mitä haluamme toteuttaa nyt ja miten meidän kuuluisi elää?”

Kirjoittajasta:

Filosofian tohtori Johanna Blomqvist on fyysikko, yrittäjä ja kansainvälisestikin julkaissut kirjailija. Työssään hän yhdistää ainutlaatuisella tavalla monia eri aloja ja menetelmiä, liikkuen myös tieteen rajamailla. Blomqvist on kysytty luennoitsija ja kouluttaja.