Fujitsu avaa Near Response -keskukset Tallinnassa ja Sevillassa

Fujitsulta raskaan sarjan tehokannettava vaativille ammattilaisille 12.4.2023 09:30:00 EEST | Tiedote

Fujitsu esitteli uuden raskaan sarjan tehokannettavan NVIDIA GTC:ssä. CELSIUS H7613 sopii ammattilaisille, joiden työtehtävät edellyttävät korkeaa suorituskykyä, monipuolisuutta ja kiihdytettyjä työnkulkuja. Uusi malli on 10 millimetriä ohuempi ja 500 grammaa kevyempi kuin edeltäjänsä, mutta silti jopa 400 prosenttia suorituskykyisempi raskailla graafisilla sovelluksilla, kuten Catia, Siemens NX ja Creo, sekä renderöintityössä. Jopa NVIDIAn RTX 5000 Ada -näytönohjaimella varustettu tehotyöasema tukee reaaliaikaista korkearesoluutioista 8K-videon toistoa. Se sopii renderöintiin, tekoälyratkaisuihin sekä vaativaan laskentaan, kuten reaaliaikaiseen säteenseurantaan, simulointiin, tekoälyn koulutukseen, virtuaalitodellisuuden työkuormiin ja muihin vaativiin tehtäviin. CELSIUS H7613:ssa on saatavilla 16 tuuman 2K- tai 4K-resoluutioisilla näytöillä, jotka tukevat Adobe RGB- ja HDR-kuvaa. Mobiilidataksi on tarjolla myös 5G-yhteys, joka tarjoaa salamannopean verkkoyhteyden milloin ja lähes mis