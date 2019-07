Fujitsu Finland kannustaa SuomiAreenassa elinikäiseen oppimiseen digipolkuja pitkin

Fujitsulta uusi roiskeet ja pölyn kestävä STYLISTIC Q509 -tabletti 2.7.2019 12:27:38 EEST | Tiedote

Fujitsun uutuustabletti STYLISTIC Q509 on suunniteltu käytettäväksi rankimmissa olosuhteissa. Sen kestävyys sekä roiske- ja pölysuojattu kuori täyttävät sotilasstandardit, sitä voidaan käyttää ulkonakin, ja laite painaa tehokkuudestaan huolimatta vain 620 grammaa. STYLISTIC Q509 sopii liikkuville käyttäjille esimerkiksi logistiikassa, valmistuksessa, terveydenhuollossa, koulutuksessa ja vähittäiskaupassa. Tuottavuuden takaamiseksi uutuustabletin akun kestoa on pidennetty koko työpäivän ajaksi ja siinä on kaikki tietojensyöttövaihtoehdot. 10,1 tuuman IPS-näytössä on monipistetunnistus, ja se tukee Wacomin EMR-kyniä, jotka tunnistavat yli 4 000 painetasoa. Kynällä käyttäjän on helppo lisätä sähköisiä allekirjoituksia, piirtää ja kirjoittaa muistiinpanoja käsin. Kun kynälle ei ole käyttöä, se solahtaa turvaan tabletin lataavaan kynäpidikkeeseen. Näppäimistötelakka muuntaa työasemaksi STYLISTIC Q509 muuntuu toimistossa työasemaksi näppäimistötelakalla ergonomian ja työskentelymukavuuden pa