Fujitsu ja Husqvarna laajentavat sopimustaan loppukäyttäjien it-palveluihin

Fujitsu Finlandista Suomen Golfliiton pääyhteistyökumppani 3.12.2018 14:00 | Tiedote

Helsinki 3.12.2018 – Fujitsu Finland Oy ja Suomen Golfliitto ry ovat sopineet, että Suomen Fujitsu on lähivuodet Golfliiton ylin pääyhteistyökumppani. Kantavana teemana on “Road to Tokyo – tie Tokioon”. Yhteistyön myötä Fujitsusta tulee myös Team Finlandin eli maajoukkueen virallinen yhteistyökumppani. Yhteistyö käynnistyi marraskuussa 2018 ja jatkuu ainakin vuoden 2020 loppuun. Golfliiton tavoitteena on saada täysi edustus, kaksi mies- ja kaksi naispelaajaa vuoden 2020 Tokion olympialaisiin. ”Terveyden edistäminen, omaehtoinen liikunta ja kilpaurheilu ovat tärkeitä teemoja, jotka liittyvät myös tulevaan yhteistyöhömme. Fujitsu haluaa olla aktiivisesti rakentamassa älykästä hyvinvointiyhteiskuntaa myös urheilun ja liikunnan kautta sekä mahdollisuuksien mukaan teknologiaa hyödyntämällä”, sanoo Fujitsu Finland Oy:n toimitusjohtaja Simo Leisti. ”Liikunta ja urheiluharrastus ovat meille kaikille positiivinen mahdollisuus edistää terveyttä ja elämänlaatua. Uskon myös kilpaurheilun voimaan,