Fujitsu ja UNICEF auttavat tekoälyä ottamaan huomioon lasten oikeudet

Fujitsu Finland on mukana UNICEFin globaalissa AI for Children -hankkeessa ainoana Suomessa toimivana it-yrityksenä. UNICEF on kehittänyt ohjeistuksen, jonka avulla tekoälyä hyödyntävät yritykset ja viranomaiset voivat huomioida lasten oikeudet. Tavoitteena on niin suojata lapsia haitallisilta tekoälyratkaisuilta kuin myös auttaa heitä hyötymään tekoälystä.

Ohjeistus kiinnittää huomiota muun muassa lasten turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan, syrjimättömyyteen ja lasten vaikutusmahdollisuuksiin. Pilottikumppanit ympäri maailmaa, kuten Fujitsu Suomessa, testaavat ohjeistusta käytännössä ja auttavat kehittämään sitä.

"Tekoälyn yleistyminen tuo monenlaisia uusia mahdollisuuksia edistää lasten hyvinvointia, mutta samalla lisääntyvät myös riskit. Ohjeistusta tarvitaan kipeästi, sillä tekoäly on jo läsnä lasten jokapäiväisessä arjessa. Pilottikumppanit auttavat UNICEFiä edistämään ohjeistuksen kehitystyötä", kertoo kehitysjohtaja Jussi Kivipuro SuomenUNICEFiltä.

Fujitsu kokeilee ohjeistuksen hyödyntämistä Nuora-tekoälyratkaisussa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten ja Fujitsu Finlandin kehittämä Nuora ennustaa nuorten syrjäytymisriskiä älykkäiden koneoppimismenetelmien avulla. Nuora auttaa puuttumaan ongelmiin aiempaa aikaisemmin. Samaa algoritmiratkaisua voidaan soveltaa myös lasten syrjäytymisriskin arvioinnissa.

UNICEFin ohjeistuksen luonnos lanseerattiin syyskuussa. Nyt sitä kehitetään keräämällä avoimia kommentteja sekä 13:n eri puolilta maailmaa tulevan pilottikumppanin avulla.

"Me Fujitsussa halusimme mukaan, jotta voimme tuoda vahvaa asiantuntemustamme kehitystyöhön mahdollisimman aikaisin ja antaa AI for Children -hankkeelle hyvän alkuvauhdin. Fujitsulle on ihmiskeskeisenä teknologiayrityksenä tärkeää edistää tekoälyn hyödyntämistä eettisellä tavalla, mikä on olennaista myös tässä UNICEFin globaalissa AI-hankkeessa", sanoo johtaja Ilona Ylinampa Fujitsu Finlandista.

Nuora-ratkaisussa Fujitsun asiantuntijoiden kehittämä algoritmi auttaa Eksotea tunnistamaan ja analysoimaan syrjäytymistä aiheuttavat tekijät sekä arvioimaan sosiaalisen syrjäytymisen riskiä. Algoritmin kehittämisessä noudatettiin Fujitsun XpressWay for AI -ratkaisumenetelmää. Tällä hetkellä algoritmi pystyy havaitsemaan noin 90 prosenttia nuorista, jotka ovat alttiina sosiaaliselle syrjäytymiselle. Tulevaisuudessa ennustemalli voidaan kytkeä kokonaisvaltaiseen asiakkuuden hallintaan ja toiminnanohjaukseen yksilöiden tukemiseksi.

Meneillään oleva projekti tukee hyvin Fujitsu-konsernin linjausta, joka liittyy tekoälyn etiikkaan. Lisätietoa linjauksesta löydät täältä: Initiatives for AI Ethics: Formulation of Fujitsu Group AI Commitment

