Fujitsu julkistaa maailmanlaajuisen Nutanix-yhteistyön

Fujitsun selvitys: tärkeintä on kyky sovittaa yhteen erilaiset pilviympäristöt 21.2.2019 08:50:09 EET | Tiedote

Fujitsun teettämän kyselyn tulokset osoittavat, että organisaatiot tarvitsevat yhä enemmän joustavuutta ja kykyä sovittaa yhteen hybridi-it- ja monipilviympäristöjä sekä hallita niitä keskitetysti. Organisaatioiden on sovitettava yhteen pilvitietojenkäsittelyn ketteryyden tuomat edut sekä toisaalta yhteen toimittajaan sitoutumisen ja ympäristön monimutkaistumisen riskit. Digitalisoitumisen kiihtyessä hybridi-it-ympäristöistä on tullut arkipäivää. Menestyksekkäimmät käyttäjät ovat omaksuneet toimintamallin, jossa valitaan kullekin työkuormalle sopivin pilvialusta. Tämä luo kuitenkin myös uudenlaista monimutkaisuutta. Where is Hybrid Heading? Views on exploiting multi-modal IT -selvityksen mukaan palveluiden ostaja voi joutua tilanteeseen, jossa toimittajan vaihto on erittäin vaikeaa. Hybridi-it:n käyttöönotossa mahdollisuus monipuolistaa toimitusketjuja eli ostaa eri toimittajilta on noussut tärkeimmäksi huomioonotettavaksi seikaksi. Noin 80 prosenttia kyselyyn vastaajista piti tätä lii