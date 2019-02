Fujitsu kehittää lohkoketjupohjaista sähköpörssiä kuluttajille

Gartner Magic Quadrant: Fujitsu jälleen johtava työasemapalvelujen tarjoaja Euroopassa 28.1.2019 11:50 | Tiedote

Fujitsu on saanut tutkimusyhtiö Gartnerin Magic Quadrant -raportissa tunnustusta johtavana työasemapalvelujen tarjoajana Euroopassa (Managed Workplace Services, Europe) jo kolmannen kerran peräkkäin. Gartner arvioi myös Fujitsun toimituskyvyn joukon korkeimmaksi. Raportissa Gartnerin analyytikot sanovat, että “työpaikat ovat digitaalisen muutoksen ja työntekijöiden osallistamisen etulinjaa, joten innovatiiviset työasemapalvelut tuovat organisaatiolle kilpailuetua.” Fujitsun strateginen näkemys työasemapalvelujen tarjoamisesta on ennallaan. Asiakasyrityksissä huomio on siirtynyt suoraviivaisesta kustannusten vähentämisestä toimistoympäristön muuttamiseen digitaalisen kyvykkyyden parantamiseksi. Kun asiakasyritykset muuttuvat, ne pyrkivät samalla tehostamaan työntekijöidensä kykyä kehittää omaa toimintaansa ja tuloksellisuuttaan. Fujitsun näkemyksen mukaan palveluntarjoajien on siksi pystyttävä tarjoamaan ratkaisuja ja laitteita, jotka sopeutuvat yksityiselämän ja työelämän rajan hämärty