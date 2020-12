Fujitsu kiihdyttää siirtymää hybridi-it- ja monipilviympäristöihin laajentamalla PRIMEFLEX-malliston VMware-tukea

Fujitsu auttaa organisaatioita vauhdittamaan innovointia hybridi-it- ja monipilviympäristöissä. PRIMEFLEX for VMware -malliston parannukset auttavat ottamaan käyttöön “nosta ja vaihda” (lift and shift) -sovelluskontit, joihin sisältyy tuki Kubernetes-ohjelmistolle. Kehityksen, testauksen ja käytön yksinkertaistamiseksi ohjelmistot voidaan pakata sovelluskontteihin, joita on helppo siirtää ympäristöstä toiseen rahtikonttien tavoin.

Näin asiakasyritykset voivat kehittää, käyttää ja skaalata nykyaikaisia sovelluksia virtuaalikoneiden rinnalla nykyisessä it-infrastruktuurissaan. Työkuormia voidaan myös siirtää saumattomasti pilven ja datakeskuksen välillä. Tämä auttaa suuryrityksiä kiihdyttämään digitalisaatiohankkeitaan DevOps-toimintamallilla.

Kontit ja Kubernetes-ohjelmisto ovat pilvinatiivien sovellusten perusta ja tukevat useimpia digiajan sovelluksia. Fujitsun PRIMEFLEX for VMware -mallisto tukee VMwaren vSphere7-alustaa, mikä helpottaa Kubernetes-ohjelmiston käyttöä VMwaren Tanzu-tuotteilla. Toiminnasta vastaavat tiimit saavat käyttöönsä konsolidoidun, puhtaan hybridiympäristön nykyaikaisten ja perinteisten sovellusten rinnakkaiseen hallintaan. Kun kontteja käytetään virtuaalikoneiden rinnalla, työkuormia voidaan hallita tehokkaasti ja valita paras pilvi jokaiselle sovellukselle. Tämä auttaa optimoimaan suorituskykyä sekä kuluja.

Esitestattu ja täysin sertifioitu Fujitsu PRIMEFLEX for VMware -mallisto yhdistää konvergoidut ja hyperkonvergoidut infrastruktuurit. Se on ketterin ja kustannustehokkain digitaalisen innovoinnin ja uusien palvelujen perusta. Fujitsu yhdistää täydellisesti viritetyt laitteet ja ohjelmistot yhdeksi integroiduksi ratkaisuksi, jonka käyttöönotto on nopeaa ja suoraviivaista. Ratkaisu soveltuu laajaan määrään sovelluksia, esimerkiksi virtuaalisiin työpöytäinfrastruktuureihin, online-tapahtumakäsittelyyn (OLTP), analytiikkaan sekä tietokantoihin, kuten SAP HANA -järjestelmiin. Organisaatiot voivat valita kolmesta erilaisesta PRIMEFLEX-infrastruktuurista, joilla ne voivat rakentaa oikean arkkitehtuurin mihin tahansa laskennan tai tallentamisen tarpeiseen.

Fujitsu Infrastructure Manager mahdollistaa helpon elinkaarihallinnan PRIMEFLEX-ratkaisuille. Fujitsu tarjoaa räätälöityä konsultointia ja tukea yhden luukun periaatteella.

PRIMEFLEX-malliston saa suoraan Fujitsulta ja kumppaneilta. Arvonlisäverottomat hinnat alkavat noin 50 000 eurosta.

