Fujitsu modernisoi Poutun myynti- ja lähettämöjärjestelmät

Valtteri Vuorisalo nimitetty Julkishallinnon ja turvallisuuden ja Ville Väärälä Terveydenhuollon johtajaksi 22.11.2022 15:01:21 EET | Tiedote

Kestävän digitaalisen muutoksen rakentaja Fujitsu Finland Oy on nimittänyt uusia toimialajohtajia: Trusted Society Accenturesta Fujitsuun siirtynyt tohtori Valtteri Vuorisalo aloitti Julkishallinnon ja turvallisuuden yksikön toimialajohtajana 1.11.2022. Valtteri on myös osa-aikainen kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessori Tampereen Yliopistossa. Lisäksi hän on vanhempi vieraileva tutkija King’s College Londonin sotatieteen laitoksella sekä Maapuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) jäsen. Valtteri on pureutunut erityisesti datakeskeisyyteen sekä siihen, miten se synnyttää uusia toteutus-, yhteistyö- ja varautumismalleja etenkin valtionhallinnossa. Valtterin mukaan jokainen organisaatio on turvallisuusorganisaatio ja jokainen ratkaisu myös turvallisuusratkaisu. Healthy Living Ville Väärälä on nimitetty Terveydenhuollon toimialan johtajaksi. Ville on työskennellyt Fujitsussa vuodesta 2017 ja viime vuosina hän on toiminut kehitysjohtajana samall