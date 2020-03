Fujitsu nopeuttaa uusien lääkkeiden kehittämistä ja julkaisua

Gartner Magic Quadrant: Fujitsu on edelleen Euroopan johtava työasemapalvelujen tarjoaja 17.3.2020 12:00:00 EET | Tiedote

Fujitsu on saanut tutkimusyhtiö Gartnerin Magic Quarant -raportissa tunnustusta johtavana työasemapalvelujen tarjoajana Euroopassa (Managed Workplace Services, Europe) jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Myös Fujitsun toimituskyky on edelleen vertailujoukon paras. Työasemapalvelut keskittyvät nyt digitaalisen työpaikkakokemuksen toteuttamiseen. Tavoitteena on tehostaa työntekijöiden sitoutumista ja ketteryyttä moderneilla työympäristöillä mutta samalla kustannuksia optimoiden. Fujitsu haluaa auttaa organisaatioita hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksiaan ihmiskeskeisesti. Euroopan johtavana työasemapalvelujen toimittajana Fujitsu innovoi ja kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa työpaikkoja uudistavia ratkaisuja, jotka vapauttavat työntekijät tekemään yhteistyötä ja luomaan uutta. Fujitsun digitaaliset ratkaisut ovat tuottavia ja turvallisia. Ne antavat ihmisille mahdollisuuden loistaa työssään paikasta ja ajasta riippumatta. Työasemapalvelut kattavat kaikki työpaikan modernisoinnin väline