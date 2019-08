Fujitsu on Euroopan johtava datakeskusten ulkoistus- ja hybridi-infrapalvelujen toimittaja

Gartner on jälleen nimennyt Fujitsun Euroopan johtavaksi datakeskusten ulkoistus- ja hybridi-infrastruktuuripalvelujen toimittajaksi uudessa Magic Quadrant -raportissaan. Fujitsu on ollut johtajien joukossa nyt seitsemän vuotta peräkkäin.

Fujitsun kiihdyttää digitalisoitumista luomalla yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa räätälöityjä monipilvi- ja hybridiratkaisuja. Kun pilven käyttö kehittyy, alun perin pilveä kilpailuvalttina käyttäneet Fujitsun yritysasiakkaat voivat nyt ottaa seuraavan askeleen ja muuttaa alansa toimintamalleja.

Kesäkuussa julkaistun Gartnerin raportin mukaan datakeskuspalvelujen kasvu tulee jatkossa siitä, että ”asiakkaat haluavat yhä enemmän pienentää omaa datakeskusjalanjälkeään ja hyödyntää pilvipalveluja tarjoavia jättejä ja niiden mittakaavaetuja, järeitä valmiuksia ja älykästä automaatiota”. Raportissa sanotaan, että alan johtajilla on selvä visio markkinoiden suunnasta ja ne kehittävät osaamistaan pitääkseen johtoasemansa. Ne muokkaavat markkinoita.

Fujitsun kattava monipilvi- ja hybridi-it-tarjooma mahdollistaa asiakkaiden muutoksen tehostamalla samanaikaisesti infrastruktuuria, sovelluksia ja palveluja.

Asiakkaat hyötyvät kehittyneistä monipilviominaisuuksista

Fujitsun kumppanuuksia johtavien pilvitoimittajien kanssa on vahvistettu merkittävästi viimeksi kuluneen vuoden aikana, mikä parantaa entisestään asiakkaiden mahdollisuutta valita oikea pilvi heidän tarpeisiinsa. Näin asiakkaat voivat suunnitella digitalisointihankkeitaan mahdollisimman joustavasti. Fujitsun asiantuntemus ulottuu perinteisistä uusimpiin palveluihin, minkä takia asiakkaiden on helppo luottaa yhtiöön liiketoimintakriittisten järjestelmien uusimisessa.

Tuoreimpien asiakassopimusten joukossa on kuusivuotinen, 60 miljoonan euron arvoinen sopimus Lowellin kanssa yhtiön kasvun nopeuttamiseksi ja it-toimintatapojen yhtenäistämiseksi kuudessa maassa. Lowell on Euroopan toiseksi suurin luotonhallinnan palveluyritys. Fujitsu on myös mahdollistanut aiempaa suuremmat säästöt hollantilaisessa Groningenin kunnassa. Kuusivuotisen sopimuksen aikana kunnan odotetaan säästävän neljä miljoonaa euroa verrattuna tällä hetkellä käytössä oleviin ict-palveluihin.

“Vain noin neljännes Euroopan tietojärjestelmistä on tällä hetkellä pilvessä, ja ne ovat enimmäkseen helposti digitoitavia sovelluksia ja prosesseja. Seuraava vaihe on hankalampi, sillä siinä muutetaan organisaatioiden liiketoimintakriittisiä järjestelmiä, joiden riskit ja haasteet ovat huomattavasti suurempia. Tähän haasteeseen vastaamiseksi olemme panostaneet mittavasti ja varmistaneet, että meillä on yritysten tarvitsemat osaset kohdallaan: digitaalisen infrastruktuurin komponentit, kumppaneiden ekosysteemi ja erinomainen monipilviosaaminen. Teemme töitä yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yhdistämme johtavaa teknologiaa omaan asiantuntemukseemme luodaksemme mullistavia ratkaisuja tosielämän liiketoimintahaasteisiin”, sanoo Fujitsun EMEIA-alueen monipilvijohtaja Mark Phillips.

Monipilviympäristöjen tehokas hallinta on edelleen avain aidosti onnistuneeseen digitalisoitumiseen. Fuijtsun pilvien orkestrointipalvelut kokoavat yhteen erillisiä palveluja ja tarjoavat yhden, saumattoman ratkaisun useiden alustojen, teknologien ja toimittajien hallintaan. Asiakkaat saavat näin näkymän hybridipilviympäristöönsä koko yrityksessä.

Lisätietoja Gartnerin metodeista ja Magic Quadrantista: http://www.gartner.com/technology/ressearch/methodologies/research_mq.jsp

