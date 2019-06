Fujitsu on nostettu maailman johtavaksi mobiilipalvelujen toimittajaksi

Fujitsu tehostaa meriurakoitsija Van Oordin tietoturvaa 24.5.2019 10:45:35 EEST | Tiedote

Fujitsu on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen meriurakoitsija Van Oordin kanssa sen globaalin liiketoiminnan tietoturvan tehostamiseksi. Yhtiön kyky osoittaa toimintansa vaatimustenmukaisuus avaa sille mahdollisuuksia osallistua suurten kansainvälisten sopimusten kilpailutuksiin uudella tavalla. Fujitsu tuo yritykseen valikoiman hallittuja tietoturvapalveluja, joihin kuuluu turvallinen tiedon ja tapahtumien hallinta palveluna (Security Information and Event Management as a Service (SIEMaaS) sekä konsultointia turvavalvonnan parhaista käytännöistä. World Economic Forumin mukaan kyberhyökkäykset ja tietovuodot ovat kymmenen suurimman uhan joukossa yrityksille ja yhteiskunnalle kaikkialla maailmassa. Neljä uutta haittaohjelmaa luodaan joka sekunti. Suuriin yrityksiin kohdistuvien hyökkäysten kasvava määrä on tuonut organisaatioihin jatkuvuussuunnitelmat, joilla vahvistetaan niiden järjestelmiä kyberhyökkäyksiä vastaan. Van Oord valitsi Fujitsun kumppanikseen nostaakseen kybersuojauksensa tas