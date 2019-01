Fujitsu selvitti: suuryritykset ennakoivat DevOps-toimintamallin olevan valtavirtaa viiden vuoden kuluessa

Fujitsun asiantuntijat opettavat ohjelmointia ja tietotekniikkaa helsinkiläisessä Haagan peruskoulussa 11.12.2018 09:08 | Tiedote

Helsinki 11.12.2018 – Fujitsun asiantuntijat ovat opettaneet Haagan peruskoulun kahdeksasluokkalaisille ohjelmointia ja tietotekniikkaa syksyn 2018 aikana. Opetusta on kerran viikossa joululomaan asti. Tietotekniikan valinnaiskurssi koostuu yhteensä 17:stä 90 minuutin tuntikokonaisuudesta. Fujitsu koulutuksesta ja ohjauksesta suurimmalla osalla tunneista. Kaikilla tunneilla on mukana myös Haagan peruskoulun fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja Johannes Posti. Hän käynnisti kurssin elokuussa ja piti itse neljä ensimmäistä oppituntia, joiden jälkeen Fujitsu on jatkanut työtä. Joulukuussa päättyvällä kurssilla opiskelee 24 koululaista. Oppilaat perehtyvät syksyn aikana muun muassa eri tyyppisiin laitteisiin, tietokoneen toimintaan datan näkökulmasta, koodaamisen perusperiaatteisiin ja koodaamisen harjoittelemiseen, perusohjelmointiin, ohjelmointikieliin, ohjelmointitekniikkaan ja tietoturvaan. Työvälineinä oppilailla ovat Raspberry Pi -laitteet, jotka koostuvat yhdestä ohjelmoitavast