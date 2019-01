Fujitsu toimittaa it-palvelut Lahden kaupungille ja sen ympäristökunnille sekä Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymälle

Lahti ulkoistaa tietotekniikkapalvelunsa ytimen Fujitsulle. Sopimuksen arvo on 24 miljoonaa euroa, ja sillä tavoitellaan kustannussäästöjä sekä kehittyviä kansalaispalveluja. Sopimuksen myötä Päijät-Hämeen tietotekniikkapalveluista tulee myös täysin yhteensopivia suunnitteilla olevien sote- ja maku-uudistusten kanssa.

Fujitsu ottaa vastuulleen tieto- ja viestintätekniikan tukipalvelut Provincia Oy:ltä, jonka suurin omistaja on Lahden kaupunki. Helmikuusta 2019 alkaen Fujitsu huolehtii 15 000 työasemasta, 11 500 mobiililaitteesta ja 500 palvelimesta. Sopimus kattaa myös verkkopalvelut, palvelupisteet ja lähituen, tuotteen elinkaaren hallinnan ja pilvipalvelut. Sopimuksen mukaan 93 Provincian työntekijää siirtyy Fujitsun palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Uudella toimintamallilla Lahti ympäristökuntineen hakee entistä parempaa kustannustehokkuutta, parhaiden käytäntöjen juurruttamista tietotekniikkapalveluihin sekä laadukkaiden palvelujen tarjoamista Päijät-Hämeen asukkaille. Alue valmistautuu samalla myös sosiaali-, terveydenhuolto- ja aluepalvelurakenteen tuleviin valtakunnallisiin uudistuksiin. Näitä ajatellen Lahti on yhteistyössä Fujitsun kanssa luomassa kestävän tietotekniikkapalvelujen toimintamallin Päijät-Hämeen maakunnalle. Se on vertailuarvo palvelutasoille, joita kaikkien 18 Suomen maakunnan on täytettävä, kun uudistukset toteutetaan.

”Vahva kuntayhteistyö on mahdollistanut innovatiivisen uuden mallin tieto- ja viestintätekniikan tukemiseksi. Päijät-Hämeestä tulee Suomen ensimmäinen maakunta, joka vastaa täysin tulevia palvelu-uudistuksia. Valitsimme Fujitsun kumppaniksi, koska se on vahva toimija terveydenhuollon tietotekniikkapalveluissa. Kaupungit ja kunnat ovat perinteisesti huolehtineet itse tietoteknisistä järjestelmistään, mutta nyt on varmistettava myös valmiudet tuleviin muutoksiin. Kumppanuutemme ansiosta pystymme hyödyntämään Fujitsun vankkaa asiantuntemusta julkisella sektorilla sekä toteuttamaan uuden järjestelmän, joka vastaa myös tuleviin tarpeisiin”, sanoo Provincian toimitusjohtaja Ulla Kukkonen.

”Lahden kaupunki ympäristökuntineen on tietoteknisten palvelu-uudistusten eturintamassa Suomessa. Olemme luoneet yhdessä uuden toimintamallin, joka vastaa tuleviin uudistuksiin ja myös tehostaa palveluita. Kauttamme avautuu pääsy maailmanlaajuisen organisaation osaamiseen ja resursseihin, joten voimme jatkuvasti tarjota huippuluokan palveluja. Fujitsu ja Lahden kaupunki ovat ensimmäisinä luomassa ja toteuttamassa sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan tukipalvelua, joka on jo yhteensopiva Suomen terveydenhuollon tulevan mallin kanssa", sanoo Fujitsu Finland Oy:n toimitusjohtaja Simo Leisti.

