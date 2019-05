Fujitsu tuo pilvipalvelut asiakasympäristöihin PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack -ratkaisulla

Fujitsu World Tour saapuu Helsinkiin – luottamus, tekoäly ja asiakasratkaisut keskiössä 13.5.2019 13:50:09 EEST | Tiedote

Helsinki, 13. toukokuuta 2019 – Fujitsun vuoden 2019 teknologia- ja palveluvision teema on ihmiskeskeinen innovointi eli miten luomme luottamusta tulevaisuuteen. Konkreettinen tavoite on synnyttää ihmiskeskeisiä innovaatioita yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä rakentaa luotettavaa tulevaisuutta, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi. Ihmiskeskeinen innovointi on Fujitsun World Tour -kiertueen pääteema Helsingin Finlandia-talossa keskiviikkona 15.5.2019. Teemaan tarttuu aamupäivän keynote-puheessaan innovaatiostrategi Philipp Kristian Diekhöner. Hänuskoo, että luottamus on digitaalisen maailman tärkein voimavara. The Trust Economy -kirjan kirjoittaja neuvoo maksimoimaan digitalisaation arvon ja edistämään uusia teknologioita kuten tekoälyä ja lohkoketjuja. Aihetta jatkaa Microsoft Finlandin toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, joka pohtii puheenvuorossaan, mikä on tunneälyn rooli tekoälyä hyödyntävässä maailmassa. Lähdemme myös aikamatkalle vuoteen 2043 CTO Glen Koskela