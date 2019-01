Fujitsu vähentää palveluntarjoajien investointiriskejä älykkäillä uSCALE-rahoitusmalleilla

Fujitsu tarjoaa kaupoille lisää tehokkuutta tekoälyllä 16.1.2019 13:00 | Tiedote

Fujitsu on esitellyt uusia ratkaisuja vähittäiskaupan alan NRF-tapahtumassa New Yorkissa. Uutuusratkaisut hyödyntävät tekoälyä ja ratkaisevat vähittäiskauppiaiden vaikeimpia haasteita. Fujitsun nopeasti käyttöönotettavat teknologiat parantavat asiakaskokemusta ja alentavat kustannuksia, ja ne sopivat monille vähittäiskaupoille päivittäistavarakaupoista muotikauppaan. Fujitsu haluaa auttaa kaupan alan asiakkaitaan hyödyntämään konkreettisesti tekoälyratkaisuja ja tekemään niillä läpimurtoja. Vähentämällä perinteisen kaupan ja verkkokaupan eroja voidaan optimoida monikanavainen ostokokemus, jota asiakkaat nykyisin odottavat. Uudet, tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut antavat mahdollisuuden luoda markkinaa muuttavia innovaatioita ja parantavat näin ostokokemusta kaupoissa. Tekoäly auttaa myös vähentämään hävikkiä itsepalvelukassoilla häiritsemättä asiakkaita. “Tekoäly on nyt kypsä jättämään taakseen maineensa ylimainostettuna teknologiana ja muuttamaan aidosti asiakaskokemusta myymälöissä. Tä