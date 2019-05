Fujitsu World Tour saapuu Helsinkiin – luottamus, tekoäly ja asiakasratkaisut keskiössä

Fujitsulta maailman kevein kannettava-tabletti työkäyttöön 8.5.2019 14:00:00 EEST | Tiedote

Fujitsu julkistaa LIFEBOOK U939X:n, maailman keveimmän työkannettavasta tabletiksi muuntuvan laitteen. Laite painaa vain 1 015 grammaa. Erittäin ohut kannettava tietokone taittuu hetkessä litteäksi Windows-tabletiksi. “Muuntuvat laitteet kasvattavat suosiotaan kahdesta syystä: ne toimivat kannettavina tietokoneina ja muuntuvat tableteiksi tiettyihin tehtäviin, kuten käsin kirjoittamiseen, vapaan grafiikan tuottamiseen, kommentointiin tai dokumenttien allekirjoittamiseen. Yhä useammat haluavat muuntuvan laitteen työkannettavakseen myös siksi, että lentokoneissa perinteiselle kannettavalle on vaikea löytää mukavaa työskentelyasentoa”, sanoo Fujitsu Finlandin tuotepäällikkö Risto Luostarinen. U939X:n vahvassa magnesiumrungossa on 13,3 tuuman kosketusmattanäyttö ja täysikokoinen näppäimistö. Laitteen erittäin tarkka kosketuskynä on toteutettu Wacomin AES-teknologialla. Tablettitilassa kynällä on helppoa kommentoida dokumentteja ja allekirjoittaa digitaalisia dokumentteja. Laitteessa on ind