Fujitsulta käyttövalmis HCI-järjestelmä VMware-ympäristöihin

Fujitsu auttaa taistelussa koronavirusta vastaan antamalla immateriaalioikeuksiaan käyttöön ilmaiseksi 19.5.2020 13:44:05 EEST | Tiedote

Tämä tiedote on käännös Fujitsu Limitedin englanninkielisestä tiedotteesta, joka on julkaistu 12.5.2020 osoitteessa https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2020/0512-01.html Helsinki, toukokuu 19, 2020 – Koronaviruspandemian taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten lieventämiseksi Fujitsu-konserni on sitoutunut Open COVID Pledge -lupaukseen sitoumuksessaan mainituin ehdoin. Lupauksen tarkoitus on edistää immateriaalioikeuksien jakamista ilmaiseksi koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Tarkemmat tiedot Fujitsun sitoutumisesta löytyvät tiedotteen lopusta. Sitoutumalla Yhdysvalloista alkunsa saaneeseen Open COVID Pledge -lupaukseen Fujitsu ilmoittaa, että se ei puolusta patenttejaan, hyödyllisyysmallejaan tai mallioikeuksiaan yksilöitä tai yhteisöjä vastaan tietyn ajanjakson aikana tai vaadi korvauksia niiden käytöstä. Fujitsu on sitoutunut myös vastaavaan OPEN COVID-19 DECLARATION -aloitteeseen Japanissa. Näihin ohjelmiin sitoutumisellaan Fujitsu pyrkii osa