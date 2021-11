Fujitsulta kevyt tehokannettava helpottamaan etätyön arkea

Fujitsu toimittaa Suomen Pankille asianhallintaratkaisun 19.10.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Fujitsu ja Suomen Pankki ovat solmineet sopimuksen CaseM-ratkaisun toimituksesta sekä nelivuotisesta tukipalvelusta. Julkisesti kilpailututetun sopimuksen arvo on 0,8 miljoonaa euroa. Suomen Pankin vanha asianhallintajärjestelmäoli tullut elinkaarensa päähän. ”Haimme uutta modernia asianhallintajärjestelmää. Fujitsun ratkaisu sai kilpailutuksessa parhaat kokonaispiteet ja varsinkin laatupisteet olivat vakuuttavat. Toimitusprojekti on edennyt hyvin, ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön vielä ennen tämän vuoden loppua. Fujitsun kanssa olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä muun muassa it-asiantuntijapalvelun puitesopimuksen kautta”, sanoo Suomen Pankin Tietohallinto-osaston osastopäällikkö Petteri Vuolasto. ”Kuriositeettina mainittakoon, että meillä on ollut yhteyshenkilönä sama ihminen jo lähes 20 vuotta, mikä kuvastaa osaltaan yhteistyömme toimivuutta. Tällainen sitoutuminen on nykymaailmassa todella harvinaista.” Fujitsu on toimittanut it-asiantuntijapalveluita keskuspankille j