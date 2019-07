Fujitsulta uusi roiskeet ja pölyn kestävä STYLISTIC Q509 -tabletti

Fujitsun uutuustabletti STYLISTIC Q509 on suunniteltu käytettäväksi rankimmissa olosuhteissa. Sen kestävyys sekä roiske- ja pölysuojattu kuori täyttävät sotilasstandardit, sitä voidaan käyttää ulkonakin, ja laite painaa tehokkuudestaan huolimatta vain 620 grammaa. STYLISTIC Q509 sopii liikkuville käyttäjille esimerkiksi logistiikassa, valmistuksessa, terveydenhuollossa, koulutuksessa ja vähittäiskaupassa.

Tuottavuuden takaamiseksi uutuustabletin akun kestoa on pidennetty koko työpäivän ajaksi ja siinä on kaikki tietojensyöttövaihtoehdot. 10,1 tuuman IPS-näytössä on monipistetunnistus, ja se tukee Wacomin EMR-kyniä, jotka tunnistavat yli 4 000 painetasoa. Kynällä käyttäjän on helppo lisätä sähköisiä allekirjoituksia, piirtää ja kirjoittaa muistiinpanoja käsin. Kun kynälle ei ole käyttöä, se solahtaa turvaan tabletin lataavaan kynäpidikkeeseen.

Näppäimistötelakka muuntaa työasemaksi

STYLISTIC Q509 muuntuu toimistossa työasemaksi näppäimistötelakalla ergonomian ja työskentelymukavuuden parantamiseksi. Telakassa on lähiverkkoliitin ja latausportti, jonka kautta tabletti latautuu 80 prosenttiin tunnissa. Telakka on yhteensopiva Fujitsun STYLISTIC Q73x- ja V727-mallien kanssa.

STYLISTIC Q509 täyttää MIL-STD-810G-sotilasstandardin vaatimukset: siinä on vahvistetut kulmat ja näytön lasi on karkaistua, joten laite kestää kolhuja, läikkyneitä nesteitä ja iskuja. Koska laitteessa ei ole tuuletinta, sitä voidaan käyttää myös erittäin pölyisissä ympäristöissä. Äärimmäisen vaikeita olosuhteita varten Fujitsulta saa lisäsuojan, jossa on käsihihna. Tabletin 4G/LTE-yhteyden avulla käyttäjät voivat työskennellä miltei missä vain.

Tabletin sisältämien tietojen suojaamiseksi Q509-tabletissa on sormenjälkilukija ja liitin Kensington-vaijerilukolle.

”Jotta tableteista saadaan paras mahdollinen hyöty, niiden on sovittava käyttäjän käyttötapoihin ja -ympäristöihin. Teollisessa ympäristössä tai ulkona tabletin on kestettävä pölyä, likaa ja roiskeita toimiakseen aina luotettavasti. STYLISTIC Q509 on tehty ihmisille, jotka työskentelevät hankalimmissa olosuhteissa”, sanoo Fujitsun tuotepäällikkö Risto Luostarinen.

Uutuustabletti on saatavissa välittömästi.

